О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 ноября состоялась встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня этой Организации, в том числе с учетом подготовки заседания Совета министров ОБСЕ в Милане 6-7 декабря с.г.

В ходе переговоров была подтверждена важность Организации как площадки для равноправного диалога и сотрудничества, ее востребованность для восстановления доверия и поиска путей выхода из кризисной ситуации в сфере общеевропейской безопасности. Были выделены приоритетные задачи ОБСЕ в борьбе с терроризмом и другими транснациональными угрозами, решении миграционной проблемы, сопряжении интеграционных процессов, защите традиционных ценностей, соблюдении языковых, религиозных и образовательных прав граждан, прежде всего на Украине и в Прибалтике.

Была подробно рассмотрена деятельность ОБСЕ по содействию урегулированию конфликтов, в том числе в Донбассе, Приднестровье и Нагорном Карабахе, работа Организации на Балканах и ее сопредседательство в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено обеспечению надлежащего функционирования полевых миссий и институтов ОБСЕ – БДИПЧ, ВКНМ и Представителя по свободе СМИ, которые должны работать в интересах всех государств-участников Организации.