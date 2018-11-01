Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарём ОБСЕ Т.Гремингером, Москва, 2 ноября 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с Генеральным секретарём ОБСЕ Т.Гремингером прошли в конструктивном ключе и были весьма содержательными, как и наши предыдущие встречи. Сегодня мы встретились в четвертый раз в этом году.

Россия последовательно выступает за повышение профиля ОБСЕ в международных делах и укрепление её авторитета, как площадки для продуктивного, равноправного диалога и взаимодействия.

Мы с г-ном Генеральным секретарем выразили единое мнение о том, что созидательный потенциал Организации востребован в целях восстановления доверия в Евроатлантике, предотвращения возникновения новых и стирания существующих разделительных линий, нахождения коллективных ответов на общие вызовы безопасности. Мы также убеждены, что стратегической целью государств-участников ОБСЕ должна оставаться реализация достигнутых на саммите в Астане в 2010 г. договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности.

В этом ключе мы обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдёт в Милане 6-7 декабря с.г. Затронули актуальные административно-бюджетные аспекты деятельности Организации. Со своей стороны мы подчеркнули важность продвижения по пути реформы Организации, включая разработку и принятие её устава, выправление тематических, географических и кадровых дисбалансов. Мы высказались за дальнейшее усиление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и угрозами в киберпространстве. Мы также подтвердили необходимость большего внимания со стороны ОБСЕ, его соответствующих институтов к обеспечению свободы СМИ и защите прав журналистов.

Кроме того, мы хотим, чтобы ОБСЕ помогала продвижению крупных объединительных проектов, включая сопряжение различных интеграционных процессов на нашем общем обширном Евразийском пространстве. В Москве также рассчитывают, что среди безусловных приоритетов Организации на гуманитарном треке будут такие насущные вопросы, как защита традиционных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма, христиано- и исламофобией, попытками переписывания и фальсификации истории, что вызывает большую тревогу, поскольку факты на этот счет множатся.

Мы подробно рассмотрели деятельность специализированных институтов ОБСЕ, таких как Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по вопросам свободы СМИ. Россия убеждена, что их работа должна быть сбалансированной, транспарентной и выстраиваться строго в соответствии с утвержденными мандатами, без двойных стандартов.

Мы обратили внимание на сохраняющиеся недостатки в деятельности БДИПЧ по наблюдению за выборами. Кроме того, давно назрела необходимость изменения методов и практики работы этого Бюро, которое должно руководствоваться интересами всех без исключения государств-участников и не пытаться применять односторонние подходы.

Положительно оценили усилия Организации в приднестровском и нагорно-карабахском урегулировании, на Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, а также деятельность ОБСЕ на Балканах. Мы подробно обсудили перспективы политического урегулирования на востоке Украины, исходя из безальтернативности полной и последовательной реализации минского «Комплекса мер». Рассмотрели пути повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, работу которой Россия активно поддерживает. Мы также обратили внимание Генерального секретаря на то, что киевские власти продолжают линию на срыв выполнения Минских договоренностей и призвали более пристально следить и давать объективную, принципиальную оценку деструктивным действиям Киева по поощрению на законодательном уровне массового нарушения языковых, образовательных, религиозных прав и свобод. Подчеркну еще раз, такие шаги противоречат не только международным обязательствам Украины, в том числе обязательствам, взятым в рамках ОБСЕ, но и Конституции самого украинского государства.

Мы продолжим переговоры за рабочим обедом. Благодарю г-на Генерального секретаря и его команду за очень откровенный, деловой и предметный разговор, который, безусловно, будет полезным для подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане в начале декабря.

Вопрос (адресован Т.Гремингеру): Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности против журналистов. Сейчас наши коллеги-журналисты собрались возле Посольства Украины в Москве в знак протеста против незаконного задержания К.Вышинского, который был арестован в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. Срок его ареста был продлен несколько раз, в том числе вчера до 28 декабря. Никаких доказательств его взаимодействия со спецслужбами так и не было найдено. Что Вы как Генсек ОБСЕ будете делать для защиты прав журналиста? Намерены ли добиваться его освобождения?

С.В.Лавров (отвечает после Т.Гремингера): Хотел бы добавить, что К.Вышинский был арестован исключительно за то, что делал профессиональные анализы, описывал события, выражал свою оценку этих событий, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда медийное пространство там, по сути дела, вычищено от любых российских СМИ.

Мы обратили внимание на то, как сказал Т.Гремингер, что Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир в очередной раз выразил сожаление тем, что суд продлил период пребывания под стражей К.Вышинского до 28 декабря. Мы также привлекли внимание наших коллег из ОБСЕ к тому, что на разные ситуации с нарушением прав журналистов соответствующий спецпредставитель по свободе СМИ реагирует по-разному. Передали сравнительную таблицу о формах выражения своего негативного отношения, который А.Дезир употребляет при нарушении прав российских журналистов, с одной стороны, и при нарушении прав журналистов из других стран, с другой. Мы не хотим никого ни в чем обвинять, но призываем все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов. Когда мы видим грубейшие нарушения основополагающих прав, будь то журналистов или любого другого человека, реакция должна быть адекватной.

Вопрос (адресован Т.Гремингеру): Не кажется ли Вам несправедливым, что Запад намеренно замалчивает вопиющие нарушения прав человека на Украине? Об аресте российского журналиста в западной прессе не встретишь ни слова. При этом трубят об аресте украинского режиссера в России. О депортации наших журналистов, в том числе моих коллег с «Первого канала», также в западной прессе ничего нет. При этом Ваша организация делает вид, что ничего не происходит. Максимум, на что способна ОБСЕ – это выступить с дежурными комментариями в духе «у ОБСЕ вызывает обеспокоенность…», при этом эффекта от этого «ноль».

С.В.Лавров (отвечает после Т.Гремигнера): Отвечая или реагируя на Вашу фразу о том, что ОБСЕ выступает с комментариями на предмет наличия озабоченностей, но никакого эффекта от этого не происходит, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что у ОБСЕ нет иных механизмов обеспечения выполнения странами-членами своих обязательств, кроме как силы убеждения. Другое дело, что те страны, которые имеют решающее влияние на поведение киевских властей, они, конечно, имеют гораздо больше рычагов, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека. Есть не только те примеры, которые Вы привели, их гораздо больше.

Т.Гремингер сказал, что в конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства. Мы знаем, что это именно так. Это делают и представители ОБСЕ, и ведущих европейских стран. Они делают это тихо в надежде, что сила убеждения, влияния, экономические и прочие рычаги воздействия на Киев, которые есть у Запада, сработают. Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности. А стесняются наши западные коллеги говорить об этом публично, потому что они в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию. Вскоре, достаточно быстро, они поняли суть произошедшего, но теперь уже, сказав, что они за демократию, им очень трудно забрать свою позицию назад. Это будет потеря лица. Вот и получается, что, как в известном произведении А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», они «в ответе за тех, кого приручили». Перефразируя эту мысль, получается, что Запад сейчас в ответе за тех, кто принимает абсолютно безоглядную поддержку любых своих действий с его стороны за право на безнаказанность.

Вопрос: В последнее время и не только США демонстрируют пренебрежение в отношении договорённостей в сфере контроля над вооружениями. До этого был Договор по ПРО, теперь – Договор о РСМД. Доносит ли Россия до американских коллег идею о необходимости сойти с этого опасного пути и начать совместную работу по укреплению системы контроля над вооружениями и стабильности? Каковы перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями?

С.В.Лавров: Действительно, между Россией и США как двумя ведущими ядерными державами в последние годы накапливается всё больше противоречий в сфере стратегической стабильности. Каналы урегулирования этих противоречий, которые имелись и формально остаются на бумаге, не задействуют уже достаточно длительный период, что, конечно, создаёт недопустимую ситуацию с точки зрения глобальных интересов безопасности.

Мы регулярно ставим перед американскими партнёрами вопрос о необходимости диалога по всему спектру тематики контроля над вооружениями. Делали это при Администрации Б.Обамы, делаем это с первых же дней прихода в Белый дом Администрации Д.Трампа, когда у нас в самые первые месяцы её работы были контакты с тогдашним Госсекретарём Р.Тиллерсоном. Данные предложения выдвигались нами и на последующих встречах с Госсекретарём М.Помпео, в ходе переговоров Президента России В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом, начиная с прошлогодней встречи в июле в Гамбурге «на полях» саммита «Группы двадцати».

Мы неоднократно предлагали разморозить эти каналы, которые сейчас заморожены, и начать диалог по всем аспектам стратегической стабильности, включая Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор о стратегических наступательных вооружениях, Договор по противоракетной обороне. Вернее, не Договор, которого не существует, поскольку американцы вышли из него в одностороннем порядке, а ситуацию, которая складывается в связи с развёртыванием, причём достаточно последовательным, глобальной системы противоракетной обороны США.

Если упоминать ДРСМД, то Президент России не раз говорил, что мы заинтересованы в его сохранении. Мы с огорчением восприняли намерение США, о котором было объявлено, выйти из этого Договора. Высказали нашу готовность рассматривать сложившуюся ситуацию, но, как мы понимаем, решение США – окончательное, о нём скоро будет официально объявлено, пойдет шестимесячный отсчёт, по истечении чего решение о прекращении действия этого Договора станет реальностью.

Говорили мы не раз, и Президент России В.В.Путин об этом упоминал, в том числе публично и в своих контактах с Президентом США Д.Трампом, о том, что мы готовы рассматривать возможность продления Договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет после истечения его десятилетнего срока в 2021 г.. Однако понятно, что для того, чтобы эту возможность реализовать, нужно урегулировать существующие проблемы, которые связаны с выполнением данного соглашения. Мы о них тоже говорили.

Безусловно, если рассуждать о противоракетной обороне, проблемы, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Европе, а теперь и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, напрямую влияют на стратегическую стабильность. Их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий.

Говоря о других факторах, которые также напрямую влияют на стратегическую стабильность, упомяну, что нас очень тревожит опасность превращения космического пространства в сферу вооружённого противостояния. В последнее время эта тема приобретает всё более тревожное звучание. Тут тоже необходим углублённый профессиональный ответственный разговор, иначе ситуация грозит выйти из-под контроля, и тогда, как говорят некоторые эксперты, о стабильности и безопасности можно будет забыть.

Есть и целый ряд других предложений, касающихся обычных вооружений, которые мы продвигали в отношениях с США, в рамках Совета Россия-НАТО, в том числе совсем недавно (позавчера состоялось его очередное заседание), в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где начат и продолжается т.н. «структурированный диалог» по вопросам военно-политической безопасности.

Мы передавали Т.Гремингеру в ходе его предыдущего визита в Российскую Федерацию предложения нашего Министерства обороны, которые касаются целого ряда конкретных шагов, нацеленных на то, чтобы не допускать инциденты в ходе военной деятельности в Европе, повышать доверие и транспарентность в военной области. Все эти предложения остаются в силе. Как мы поняли Т.Гремингера, по крайней мере, в ОБСЕ есть возможность начать по ним вразумительный диалог.

Безусловно, это не отменяет необходимости восстановления каналов обсуждения всех этих проблем между Россией и США, учитывая вес и значение наших двух государств в вопросах стратегической стабильности в мире. У нас были по этим темам – прямые каналы между военными, специалистами разных ведомств под эгидой министерств иностранных дел, встречи в формате «2+2» министров обороны и иностранных дел. Все эти форматы мы готовы возобновлять. Рассчитываем, что, когда ажиотаж, связанный с предстоящими в США выборами спадёт и люди, отвечающие за стратегическую стабильность в Вашингтоне, смогут более ответственно и без налёта внутриполитических проблем посмотреть на эти вопросы, мы всё-таки сможем начать движение, которое, уверен, будет приветствоваться всеми государствами, заинтересованными в безопасности и стабильности на нашей общей планете.

Вопрос: Вопрос С.В.Лаврову и Т.Гремингеру. В преддверии декабрьского заседания СМИД ОБСЕ как бы Вы могли охарактеризовать ситуацию, сложившуюся вокруг нагорно-карабахского конфликта, учитывая те политические процессы, которые сейчас происходят в Армении, и душанбинские договоренности между Президентом Азербайджана И.Алиевым и исполняющим обязанности Премьер-министра Армении Н.Пашиняном? Не могли бы Вы прокомментировать стремление армянской стороны привлечь к переговорам самопровозглашенный Нагорный Карабах?

С.В.Лавров: С Вашего позволения я начну, поскольку Россия является одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а именно в этом формате в последние годы предпринимались достаточно интенсивные усилия по нахождению путей разблокирования нагорно-карабахского конфликта.

Насколько я знаю, договоренность, достигнутая в ходе душанбинской встречи исполняющего обязанности Премьер-министра Армении Н.Пашиняна и Президента Азербайджана И.Алиева, заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел двух стран будут встречаться, что Армения и Азербайджан готовы работать с сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем, хотя, конечно, понимаем, что, пока достаточно бурные внутриполитические процессы в Армении, которые мы сейчас наблюдаем, не завершатся, едва ли будет возможно всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования. Хотя контакты в процессе подготовки к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут в Армении в декабре, намечены. Сопредседатели посещают регион, встречаются с руководством, министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Поддержание таких контактов важно для того, чтобы можно было, как только позволят обстоятельства, заняться серьезным рассмотрением вопросов, связанных с урегулированием кризиса.

Что касается многократных заявлений Н.Пашиняна о необходимости привлечь нагорно-карабахскую сторону к переговорам, мы уже комментировали их. Это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта. В свое время карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена, и переговоры уже много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном. Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха, но для того чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. Я бы не стал выдвигать предварительные условия, чтобы начать рассматривать сущностный вопрос нагорно-карабахского урегулирования.