Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с Генеральным секретарём ОБСЕ Т.Гремингером, Москва, 2 ноября 2018 года

Уважаемый г-н Генеральный секретарь,

Дорогие коллеги,

Мы приветствуем Вас в Москве. Это уже наша четвёртая встреча в текущем году, что подчёркивает важное значение, которое мы придаём развитию сотрудничества в рамках ОБСЕ и укрепления роли Организации на евроатлантическом пространстве. Мы полностью поддерживаем Ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, использование этой уникальной в своём роде Организации для восстановления доверия и налаживания партнёрства в Европе. Для этого предстоит немало сделать и в том, что касается давно назревших реформ в ОБСЕ, с целью исправить давно обозначившийся дисбаланс в её работе, обеспечить объективность и беспристрастность, как того требуют основополагающие документы нашей общей Организации.

Всё это принципиально важно обсудить на нашей сегодняшней встрече, учитывая, что через месяц с небольшим мы уже будем встречаться в Милане на ежегодном заседании министров иностранных дел, где все эти вопросы будут в числе приоритетных.

Наша сегодняшняя встреча весьма своевременная. Спасибо, что Вы приняли наше приглашение. Рассчитываем на плодотворную беседу.