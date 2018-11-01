Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Малави Э.Фабиано по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с отмечаемой 2 ноября 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Малави состоялся обмен поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Малави Э.Фабиано.

Главы внешнеполитических ведомств отметили обоюдный настрой Москвы и Лилонгве на активизацию совместной работы по раскрытию потенциала взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, а также на укрепление координации позиций по широкому кругу вопросов международной и африканской повестки дня.