Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

2.11.1810:24 Новости / Малави

Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Малави Э.Фабиано по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами

2080-02-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В связи с отмечаемой 2 ноября 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Малави состоялся обмен поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Малави Э.Фабиано.

Главы внешнеполитических ведомств отметили обоюдный настрой Москвы и Лилонгве на активизацию совместной работы по раскрытию потенциала взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, а также на укрепление координации позиций по широкому кругу вопросов международной и африканской повестки дня.

Карты

Россия в системе международных отношений