Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с антироссийскими вбросами в западных СМИ

Обратили внимание, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в Российской Федерации работах по созданию химвещества, получившего в этих странах наименование «Новичок». По сложившейся там конъюнктурной практике, никаких доказательств при этом не приводится. Ставка в который раз делается на квази-сенсации, искажение действительности и некомпетентные оценки.

Приходится вновь напоминать тем, кто стоит за этой антироссийской кампанией, что Российская Федерация досрочно, в полном объёме, под строгим международным контролем и в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) выполнила свои обязательства по уничтожению всех национальных запасов химического оружия. Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространённым сейчас на Западе брендом «Новичок».

Цель продолжающихся информационных вбросов понятна – отвлечь внимание общественности от реальных фактов наработок в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран не менее сотни химических соединений, имеющих отношение к т.н. «Новичкам», а также выдачи, к примеру в США, патентов, связанных с боевым применением отравляющих веществ этого типа и защитой от них.

Бросается в глаза практически полное совпадение по времени очередных инсинуаций в западных СМИ с появлением по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) плана проведения дополнительных мероприятий, на которых известная группа стран попытается решить внешнеполитические задачи, входящие в прямое противоречие с основополагающими положениями КЗХО и принципами, заложенными в Конвенцию. Всё это, как по команде, начинает опять «разогреваться», лишь только из Вашингтона послышались новые угрозы введения в отношении России мер санкционного давления.

Считаем подобные приёмы безответственными. Будем им энергично противодействовать. Происходящему по вине западных стран размыванию целостности КЗХО и единства ОЗХО необходимо поставить заслон.