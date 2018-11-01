Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 1 ноября 2018 года

О визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Испанию

6 ноября по приглашению испанской стороны состоится рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Мадрид. Предстоят обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Ж.Боррелем.

В ходе предстоящего визита планируется обсудить всю гамму двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики.

Между Россией и Испанией поддерживается активный политический диалог как на высшем уровне, так и в рамках межмидовских контактов.

В целях его интенсификации и расширения спектра обсуждаемых вопросов стороны планируют подписать План политических консультаций между МИД России и Испании на 2019-2020 гг.

В ходе переговоров С.В.Лавров и Ж.Боррель рассмотрят состояние дел на Европейском континенте, проведут «сверку часов» по вопросам двустороннего взаимодействия на ведущих международных площадках: ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЗХО. Стороны уделят внимание текущему состоянию отношений России с Евросоюзом и НАТО под углом зрения возможного содействия их нормализации. Предполагается также обменяться мнениями по вопросам стратегической стабильности, ближневосточному урегулированию, ситуации вокруг Сирии, Ливии, на Украине, а также по ряду других вопросов международной повестки дня.

Важную роль в развитии отношений России и Испании играют торгово-экономические связи, которые показывают положительную динамику, несмотря на имеющиеся внешние ограничители. В 2017 году товарооборот достиг 5,3 млрд долл. В текущем году рост продолжился. Уверенно работает Межправительственная смешанная комиссия по экономическому и промышленному сотрудничеству, заседания которой регулярно проходят в обеих странах (2015 г., Мадрид, 2017 г., Москва).

Отдельной темой на переговорах прозвучит гуманитарное и культурное сотрудничество. У наших стран накоплен богатый опыт реализации крупнейших совместных проектов в этих сферах. В 2011 году состоялся «перекрестный» Год России и Испании, в 2015-2016 гт. - Год языка и литературы. Проведенный в 2017 г. Год российско-испанского туризма придал значительный импульс росту туристических обменов между нашими странами. Только за прошлый год Испанию посетили 1,12 млн российских туристов, а испанские граждане совершили в Россию более 118 тыс. поездок.

Министры обсудят перспективы проведения в 2019-2020 гг. запланированного перекрестного российско-испанского Года образования и науки с включением в него элемента молодежных обменов. Это масштабное мероприятие позволит осуществить ряд важных проектов, направленных на укрепление позиций русского языка, отечественного образования и науки в культурном и научно-образовательном пространстве Испании, а также в целом на улучшение взаимопонимания между народами наших стран.

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Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в предстоящем 7 ноября заседании Координационного совета Трианонского диалога

7 ноября в Москве состоится встреча российской части Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог» под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

Данное мероприятие организовано в преддверии второго заседания российско-французского Координационного совета «Трианонского диалога» в Версале (Франция) 27 ноября, в котором примет участие российский министр совместно со своим французским коллегой Ж.- JIe.M.Дрианом.

Первое заседание Координационного совета Форума состоялось 25 мая с.г. в Санкт-Петербурге в рамках официального визита Президента Французской Республики Э.Макрона в Россию.

Форум «Трианонский диалог» создан по инициативе Президентов России и Франции и призван способствовать двустороннему сотрудничеству через взаимодействие между представителями гражданских обществ.

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Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в предстоящем 8 ноября совместном заседании СМИД, СМО, КССБ ОДКБ

На 8 ноября в Астане в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано проведение совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российскую сторону будут представлять Министр иностранных дел России С.В.Лавров, Министр обороны России С.К.Шойгу и Секретарь Совета Безопасности России Н.П.Патрушев.

На совместном заседании под председательством Министра иностранных дел Республики Казахстан К.К.Абдрахманова планируется обменяться мнениями о выполнении решений предыдущих сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ, «сверить часы» по степени готовности документов, выносимых на рассмотрение глав государств-членов Организации, в частности Декларации Совета коллективной безопасности, Заявления глав государств-членов ОДКБ о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций, а также ряда других документов по направлениям деятельности ОДКБ, в том числе в сфере военного сотрудничества, кризисного реагирования, противодействия международному терроризму, незаконной миграции, правового оформления статусов наблюдателя и партнера ОДКБ.

К заседанию подготовлено заявление Министров иностранных дел ОДКБ «Об актуальных вопросах противодействия незаконной миграции».

Предполагается, что Министр иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбеков представит приоритетные направления деятельности Организации в период киргизского председательства в ОДКБ

(в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ председательство по ротации перейдёт от Казахстана к Киргизии).

Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также по практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате Организации и на международной арене.

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Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в переговорах с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Коморских Островов М. эль-Амином Суэфом

8-10 ноября Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел и международного сотрудничества Союза Коморских Островов Мохамед Эль-Амин Суэф. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры 9 ноября.

Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-коморских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Главы внешнеполитических ведомств также проведут углубленный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике с акцентом на предотвращение и разблокирование кризисных ситуаций в Африке и на Ближнем Востоке, борьбу с пиратством в северо-западной части Индийского океана, противодействие терроризму и экстремизму.

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О ситуации вокруг арестованной в США М.В.Бутиной

Представители Посольства России в Вашингтоне продолжают регулярно посещать гражданку России Марию Бутину в американской тюрьме, где она находится уже три с половиной месяца после ареста властями США по абсолютно надуманным и политически мотивированным обвинениям.

Благодаря упорной работе российских дипломатов по улучшению условий ее содержания Мария была переведена в более удобное помещение. Там, по крайней мере, тепло. Рацион питания стал более разнообразным, появилась возможность приобретать продукты в местном магазине. Отношение к нашей соотечественнице со стороны администрации тюрьмы стало более корректным. Это мы признаем.

Вместе с тем обратили внимание на публикацию информагентства «Ассошиэйтед пресс», где М.В.Бутину снова обвинили в деятельности в качестве «агента иностранного правительства» и даже чуть ли не в шпионаже. Налицо новые грубые инсинуации, цель которых – сформировать предвзятое отношение к Марии в американском обществе, вызвать новую волну ажиотажа вокруг темы мнимого «российского вмешательства» накануне предстоящих в США 6 ноября выборов в Конгресс.

Что касается судебного разбирательства по сфабрикованному против нее делу, то заседание суда перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается. Адвокаты надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать безосновательность обвинений.

Со своей стороны МИД продолжает добиваться от американских властей прекращения вопиющего произвола. Настаиваем на незамедлительном освобождении М.В.Бутиной.

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О ситуации с продолжающимся содержанием под стражей Кирилла Вышинского

В канун Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского. Он с мая этого года, с момента ареста по надуманному обвинению в государственной измене удерживается украинскими властями под стражей без решения суда

Поддерживаем публичный комментарий Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, в котором, в частности, выражается надежда на освобождение К.Вышинского из-под стражи 4 ноября. Но только что пришли новости из Украины о том, что этот призыв ОБСЕ не был услышан. К сожалению, К.Вышинский останется под стражей еще на месяц. Журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений и ни при каких обстоятельствах не должны быть мишенью в связи со своей профессиональной деятельностью.

Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО жестче реагировать и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая судебное преследование и физическое насилие.

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О развитии ситуации в Сирии

Обстановка в Сирии продолжает оставаться непростой.

Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб террористов из «Нусры» и других аффилированных с «Аль-Каидой» группировок, которые не оставляют дерзких попыток сорвать реализацию Меморандума, заключенного между Россией и Турцией в Сочи 17 сентября. Радикалы-боевики продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил на юге провинции Идлиб, а также на севере и западе Хамы. В результате их по сути ежедневных ракетно-минометных ударов по жилым кварталам на западе г.Алеппо растет число жертв среди гражданского населения.

По-прежнему неспокойно и на восточном берегу р.Евфрат.

В минувшие выходные «игиловцы» нанесли серию внезапных и мощных ударов по подразделениям курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США. В результате курды, потерявшие более 70 человек убитыми и более 100 ранеными, были вынуждены оставить занятые ими ранее позиции в Эс-Сусе и ряде соседних населенных пунктов. В случившемся они поспешили обвинить своих американских союзников, не оказавших, мол, им защиты с воздуха. Хотелось бы отметить, что, несмотря на осуществляемую ведомой США «коалицией» и курдскими силами в Заевфратье контртеррористическую операцию, здесь продолжают происходить массовые перемещения гражданского населения, похищения и убийства людей боевиками ИГИЛ.

На юге страны в произвольно установленной американцами (а по сути, - оккупированной ими) 55-километровой зоне в районе Ат-Танфа разворачивается гуманитарная катастрофа в лагере временно перемещенных лиц «Рукбан». Из-за нехватки продуктов и медикаментов там значительно вырос уровень смертности. Намеченный на 25 октября гуманитарный конвой ООН сначала был перенесен на 27 октября, а затем «по соображениям безопасности и логистическим причинам» и вовсе отменен ооновцами.

В этой связи мы не могли не обратить внимание на озвученные на прошлой неделе американскими независимыми обозревателями критические оценки действий США в Сирии. В частности, аналитики журнала «Америкэн Консерватив» отмечали, что, несмотря на активные попытки администрации США переложить вину за критическое положение в «Рукбане» на Дамаск, корень проблемы все же лежит в американском присутствии и запрете законным властям Сирии на заход в упомянутую зону.

Еще одно «пятно» на репутации США и ведомой ими «коалиции» - Ракка. Обещанное американцами больше года назад восстановление разрушенного ими же города практически не осуществляется. За все это время удалось лишь частично обеспечить водоснабжение на окраинах. Расчистка от мин и завалов Ракки так и не начата, электричества и инфраструктуры в принципе нет.

Тем не менее, в развитии ситуации в САР имеются и положительные моменты. Продолжается возвращение к местам постоянного проживания временно перемещенных лиц и репатриация сирийских беженцев. Так, например, только за один день, 27 октября, из Ливана через погранпункты «Тель Каллах» и «Дждейда» на родину вернулись 175 сирийцев, а из Иордании через недавно открывшийся погранпереход «Насыб» – 325 человек. Кроме того, на подконтрольные Правительству САР территории из Идлиба через контрольно-пропускной пункт «Абу Духур» перешли около 800 человек.

Губернатор Хомса Т.Аль-Барази пообещал, что работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и социально значимых объектов г.Пальмира будут завершены в течение двух месяцев, а организованное возвращение местных жителей в этот город может начаться уже в ближайшие дни.

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О высказываниях Дж.Мэттиса по Сирии

Вновь вынуждены вернуться к нашей постоянной рубрике «высказывания американских официальных лиц». Так, Министр обороны США Дж.Мэттис в ходе выступления в Институте мира в Вашингтоне 30 октября выразил уверенность в том, что «…если бы иранский режим не оказывал поддержку Б.Асаду, то того бы уже давно не было. И поскольку даже данной поддержки оказалось недостаточно, и в дело вступил В.В.Путин, мы усматриваем в этом причину, указывающую, что в конечном счете Б.Асада придется выпроваживать из власти».

Хотелось бы напомнить г-ну Мэттису, что если бы не российская поддержка, Сирии как государства-члена ООН давно бы уже не было, а на ее месте процветал бы террористический халифат. До начала операции ВКС России в Сирии в конце сентября 2015 г. ИГИЛ контролировал 70% ее территории, имея все шансы распространить свое влияние по всему региону, прежде всего, в Ираке, захватив там крупнейшие нефтеносные провинции. К сожалению, наскоро сколоченная американцами летом 2014 г. «коалиция» для борьбы с ИГИЛ значительными результатами на тот момент похвастаться не могла.

Озадачивают и комментарии шефа Пентагона в отношении выборов в Сирии. По его словам, если они будут организованы нынешними властями в Дамаске, то не станут пользоваться доверием ни у населения страны, ни у мирового сообщества. США в принципе мастера ставить под сомнение результаты законных выборов, любители искать в них «иностранный след», даже если речь идет о проведении выборов на их территории. Но зачем же забегать настолько вперед в своих провидческих откровениях. Ведь международное сообщество в резолюции 2254 СБ ООН четко сформулировало, какими должны быть выборы, призванные увенчать собой политическое урегулирование в Сирии – свободными и справедливыми, под надзором ООН и соответствующими самым высоким международным стандартам транспарентности и подотчетности при предоставлении всем сирийцам, включая членов диаспоры, права принимать в них участие. Не лучше ли вместо превентивной и необоснованной критики Дамаска приложить усилия к тому, чтобы помочь им продвинуться в направлении таких выборов?

И уж, конечно, иначе, как неприкрытой ревностью, обвинения Дж.Мэттиса в адрес Москвы в стремлении подменить «урегулирование в Сирии по линии ООН сочинским и астанинским процессами» назвать нельзя. Россия вносит значительный вклад в урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, а созданный странами-гарантами Астанинский переговорный формат с самого начала работает в тесной координации с представителями ООН. Астана никогда не позиционировалась как замена Женевскому процессу, напротив – это площадка, призванная придать женевским переговорам новый важный импульс, повысить эффективность и результативность ведущейся работы. Хочется надеяться, что важный задел, уже созданный и последовательно укрепляемый Астанинской тройкой, будет в полной мере использован для окончательного урегулирования многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии при непосредственном, а главное – конструктивном участии Вашингтона.

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О развитии ситуации вокруг сектора Газа

Ситуация вокруг сектора Газа вновь серьезно обострилась. 26 октября по израильской территории из Газы было запущено порядка 30 ракет.

В результате этих атак нанесен материальный ущерб ряду инфраструктурных объектов в прилегающих к Газе израильских населенных пунктах.

В этот же день ВВС Израиля нанесли удары по 80 объектам ХАМАС и других палестинских группировок. СМИ сообщают о значительных разрушениях городской инфраструктуры и различных построек. Очередной всплеск военной эскалации проявился на фоне сохраняющейся с мая напряженности на границе Израиля с Газой, где во время пятничных демонстраций 25 октября от действий израильских военных погибли пять палестинцев и более 80 получили ранения различной степени тяжести.

28 октября израильский беспилотник расстрелял троих палестинских подростков возле пограничного заграждения восточнее г.Хан-Юнис,

29 октября один палестинец погиб в ходе разгона израильскими военными акции протеста на побережье в районе г.Газа.

В Москве выражают обеспокоенность таким развитием ситуации, когда из-за необдуманных и скоропалительных действий увеличиваются риски масштабной вооруженной конфронтации вокруг сектора, грозящие новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и обрушением гуманитарной ситуации на палестинских территориях.

В очередной раз призываем израильтян и палестинцев проявить сдержанность, предпринять неотложные меры для исключения рецидива силовой конфронтации с непредсказуемыми трагическими последствиями. При этом, как мы неоднократно заявляли, для прекращения насилия необходимо вести дело к возобновлению мирного процесса по двухгосударственной формуле палестино-израильского урегулирования на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабской мирной инициативы. Принятые сейчас односторонние решения в обход известной международно-правовой базы ближневосточного урегулирования не только не способствуют этой цели, но и еще больше ее отдаляют.

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О развитии ситуации в Центральноафриканской Республике

В последнее время в зарубежных СМИ появились публикации о якобы имевших место заявлениях представителей некоторых центральноафриканских вооруженных группировок о выходе из Хартумской декларации, подписанной 28 августа с.г. при содействии Судана и России. При этом, как бы в противовес этому шагу, указывалось, что боевики готовы поддержать разработанную Афросоюзом Африканскую инициативу по установлению мира и безопасности в ЦАР и действия Европейского союза по продвижению мирного процесса в этой стране. Отмечалось также, что к руководству ЦАР было обращено требование вывести с подконтрольных вооруженным группировкам территорий силы внутренней безопасности и других представителей центральноафриканских властей. Эти материалы были опубликованы не только без учета мнения российской стороны, но и без предоставления каких-либо фактологических сведений на этот счет.

Как показало дальнейшее развитие событий, такие публикации, растиражированные некоторыми СМИ, являются фальшивыми. Это в полной мере относится и к «вбросам» о якобы выдвинутом боевиками ультиматуме в адрес находящихся в ЦАР российских специалистов. Представители центральноафриканских вооруженных формирований, подписи которых якобы стоят под этими заявлениями, опровергли свою причастность к их появлению и подтвердили приверженность взятым в рамках Хартумской декларации политическим обязательствам. Дело в том, что в «топе» поисковиков и новостных интеграторов эти фальшивые новости находились более суток. Это яркий пример того, как один вброс и дальнейшее цитирование фейковых новостей без учета мнения какого-либо достоверного источника может привести к распространению дезинформации.

Очевидно, что авторы сфальсифицированных публикаций явно ставили своей целью создать впечатление «несовместимости» упомянутых усилий России и Судана с работой посредников в рамках Африканской инициативы по установлению мира и безопасности в ЦАР.

Как нами уже неоднократно отмечалось, в Москве высоко оценивают роль Африканского союза в налаживании полномасштабного диалога между руководством ЦАР и вооруженными группировками, внимательно следят за деятельностью группы посредников Африканской инициативы, в которой Россия имеет статус наблюдателя.

Будучи искренне заинтересованной в стабилизации и процветании государств и народов Африки, Россия намерена и впредь твердо поддерживать целенаправленные шаги Африканского союза по разблокированию кризисов на континенте в соответствии с принципом «африканским проблемам - африканское решение».

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Об итогах заседания Совета Россия-НАТО

На очередном заседании Совета Россия-НАТО 31 октября обсуждались актуальные проблемы, связанные с необходимостью снижения военной напряженности между Россией и НАТО и предотвращения опасных инцидентов. Состоялся обмен брифингами по учениям вооруженных сил стран НАТО («Trident Juncture-2018») и России («Восток-2018»).

С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности. Подчеркнули, что Россия неизменно заинтересована в обеспечении жизнеспособности Договора. Твердо привержены ДРСМД и строго соблюдаем его положения. Акцентировали готовность к максимальному и быстрому прояснению обстоятельств, вызывающих обеспокоенность США. Изложили наши многолетние озабоченности в отношении выполнения Договора американской стороной.

Обменялись оценками по ситуации в Афганистане в контексте региональных теругроз, а также по другим вопросам международной безопасности.

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О возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Заявление Президента США от 20 октября о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и приступить к разработке запрещенных по Договору вооружений вызывает глубокое сожаление и серьезнейшую озабоченность. Считаем, что это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде предпринятых Вашингтоном действий по выходу из целого ряда международных соглашений и структур, включая Договор по ПРО.

Слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности явился бы весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлиял бы на международную безопасность и стратегическую стабильность. Это чревато серьезным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений. Таким образом, ситуация вокруг Договора касается не только России и США, но и остальных членов мирового сообщества.

Призываем всех, кто ощущает ответственность за судьбу мировой стабильности и безопасности, послать Вашингтону недвусмысленный сигнал об опасности анонсированных им планов. Логика диктует, что эти планы не должны встретить понимания у государств, приверженных целям поддержания глобальной безопасности. Об этом говорят комментарии официальных представителей ряда стран и последовавший отклик экспертов и аналитиков, который мы отслеживаем в международных СМИ.

Россией в Первом комитете Генассамблеи ООН была внесена резолюция, осуждающая США за намерение развалить Договор. Признательны поддержавшим нас государствам, которые продемонстрировали независимую позицию и ответственный подход. Что касается остальных, то они, по сути, пренебрегли возможностью высказаться в пользу сохранения важнейшего элемента системы контроля над вооружениями.

Разрушая ДРСМД, США ведут массированную пропагандистскую кампанию, стараясь выставить дело так, будто этот шаг спровоцирован «нарушениями» Россией положений данного документа. Такая постановка вопроса совершенно не соответствует действительности, а попытки переложить на нас ответственность абсолютно неприемлемы. Ведь американская сторона так и не удосужилась предъявить внятные доказательства в подкрепление своих претензий. Они остаются голословными и носят явно провокационный характер. Вновь заявляем, что наша страна строго соблюдает положения Договора.

Безосновательными обвинениями в наш адрес США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения Договора, на которые мы неоднократно указывали в течение последних лет. Вразумительных ответов на свои озабоченности мы так и не получили.

В целом складывается впечатление, что движение Вашингтона к выходу из ДРСМД определяется его стремлением обеспечить собственное военное преимущество по всем направлениям и гарантировать себе для этого полную свободу рук. Об этом говорят и другие факты, такие как растущая военная активность Пентагона в Европе.

Из свежих примеров можно отметить доставку на днях на военную базу США в Германии самой крупной за 20 лет партии боеприпасов – рекордной со времен натовских бомбардировок Югославии. Хочется спросить: что же будет дальше в отсутствие ДРСМД? Видимо, в Европе окажутся и ракеты «Томагавк» наземного базирования, запрещенные сейчас Договором…

Вынуждены самым серьезным образом предостеречь американскую сторону: если она разрушит ДРСМД, нам придется реагировать. Причем, как уже заявлял Президент России В.В.Путин, – мгновенно и зеркально.

Как мы не раз отмечали, хотя Договор не идеален, он, тем не менее, сохраняет свою ценность. Мы готовы к работе по поддержанию его жизнеспособности. Но для этого нам необходим ответственный и заинтересованный в продолжении диалога партнер. Решение проблемы может быть найдено только через откровенный, равноправный и конструктивный диалог. Рассчитываем, что в Вашингтоне это, наконец, осознают.

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Об истории нарушений и расторжений США ключевых международных договоров

Не секрет, что современный глобализованный мир все более зависит от качества выполнения международных соглашений, регулирующих отношения между странами. Особенно это важно в таких сферах, как соблюдение прав человека, охрана окружающей среды, конечно, вопросы разоружения и запрещения оружия массового уничтожения.

США и западные политические круги, декларирующие себя творцами «нового мирового порядка», постоянно нарушают или затягивают подписание фундаментальных международных соглашений. Например, Конвенция о геноциде, подписанная в 1948 г., была ратифицирована США только через 40 лет. Они до сих пор не ратифицировали Конвенцию о запрещении дискриминации женщин, Договор об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах детей.

США неоднократно нарушали принципы Устава ООН. Например, в 1983 г. это государство осуществляет вооруженное вторжение в Гренаду. ГА ООН в резолюции 37/8 называет действия США «грубым нарушением международного права». В 1986 г. США осуществили нападение на Ливию, а в 1989 г. вторглись в Панаму. В обоих случаях эти действия были встречены осуждением со стороны ГА ООН, которая квалифицировала их как нарушение международного права.

Нарушения Устава ООН со стороны США констатировались Международным судом. Хорошо известно решение по делу Никарагуа против США 1986 г. В нем суд прямо указал, что США нарушили суверенитет Никарагуа и нормы о невмешательстве во внутренние дела и неприменении силы.

Безответственное отношение США и их союзников к Уставу ООН вылилось в бомбардировки Югославии в 1999 г., а также во вторжение в Ирак в 2003 г. В марте 2011 г. началась интервенция стран-членов НАТО во главе с США в Ливию, закончившаяся полным развалом этого государства. Незаконное вмешательство в виде нелигитимных авиаударов или поставок вооружений неправительственным вооруженным формированиям привело к росту радикальных настроений в Сирии, что, в конечном счете, способствовало появлению глобального сообщества боевиков и террористов. А совершенно непродуманные, недальновидные и незаконные действия США на территории Ирака и в принципе в регионе так или иначе содействовали появлению «Исламского государства». Последствия вмешательства США в Ливии и Сирии поражают своими масштабами.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был заключен в 1970 г. Его поддержали практически все страны мира за исключением четырех — Кубы, Индии, Пакистана и Израиля. Договор фиксировал стратегическую цель – отказ от ядерного оружия. Кроме всего прочего, он предусматривал отказ государств, обладающих ядерным оружием, от его применения против неядерных держав. США утверждают, что «выполняют» свои обязательства по ДНЯО, однако до сих пор не изменилась тревожная ситуация, связанная с несоблюдением Вашингтоном ключевых положений этого Договора. США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в т.н. «совместных ядерных миссиях». Эти самые «миссии» включают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков использования ядерного оружия с задействованием самолетов-носителей, их экипажей, инфраструктур аэродромов и наземных служб обеспечения неядерных стран НАТО. Все это является прямым нарушением ст. I и II ДНЯО. В 2002 г. высокопоставленные военные США заявили, что допускают применение ядерных боеприпасов против неядерных государств или террористов.

Договор о полном и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) обсуждался на протяжении четырех десятилетий и был подписан в 1996 г. Он запрещает любого рода ядерные испытания в подземной и наземной средах, воде, воздухе и космосе, проводимые в любых целях, в т.ч. мирных. Договор был подписан 44 странами мира, которые обладали ядерной инфраструктурой. США и Китай подписали его, но не ратифицировали. Этот исключительно важный международный договор уже более 20 лет не может перейти в категорию действующих. С учетом того, что в вопросе о присоединении к ДВЗЯИ остающиеся вне Договора страны ориентируются на США, застойная позиция Вашингтона является главным препятствием на пути превращения Договора в действующий международно-правовой инструмент.

В 1972 г. США и СССР подписали Договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО). Этот Договор создавал систему гарантированного совместного уничтожения: ни СССР, ни США не могли атаковать друг друга, поскольку ответный удар гарантированно уничтожал страну-агрессора. Таким образом, ракетная атака автоматически становилась актом самоубийства, а между двумя супердержавами, устанавливался т.н. «стратегический баланс». Это соглашение было заключено по инициативе Вашингтона. В 2001 г. Президент США Дж.Буш объявил, что американцы в одностороннем порядке выходят из этого соглашения. Формальным поводом стало их желание обезопасить себя от ракетных атак со стороны т.н. «стран-изгоев» и террористических группировок. И в это можно было бы поверить, если бы мы не видели их стратегическое планирование по недопущению связывания себя международными обязательствами в тех сферах, где для них важно обеспечить свое тотальное доминирование. Это стратегия. Поэтому объяснения, что якобы Россия не соблюдает взятые на себя обязательства по каким-то договорам – это все отговорки. На самом деле, сегодня я вам презентую историю поведения американских политиков в сфере международного права.

Так вот, с тех пор формирование системы ПРО США самым неблагоприятным образом сказалось на системе международной безопасности, значительно осложнило отношения не только в Евроатлантическом, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превратилось в одно из наиболее серьезных препятствий на пути дальнейшего поэтапного ядерного разоружения, создавая опасные предпосылки для возобновления гонки ядерных вооружений.

Следующий пункт — Конвенция о запрещении химического оружия. Она предусматривает запрещение разработки, производства, транспортировки, распространения и использования химического оружия, как всем нам известно. Кроме того, она предусматривает создание сложной и тотальной системы международного контроля. США сыграли ключевую роль в подготовке и подписании этого договора. Однако они же всеми силами избегали и избегают международных инспекций, поскольку это «может угрожать интересам национальной безопасности». Такое объяснение мы слышим от Вашингтона на протяжении многих лет. Примеру США последовали и некоторые другие страны.

Следующий договор — Конвенция по биологическому и токсическому оружию – была подписана в 1972 г. и вступила в силу 1975 г. Она запрещала разработку, производство, хранение и приобретение биологических агентов, которые могут быть использованы в качестве оружия и собственно биологического оружия. В Конвенцию входил особый протокол, запрещающий использование даже малых количеств смертоносных микроорганизмов и ядов для исследовательских целей. США достаточно неохотно участвовали в достижении соглашения по Конвенции, а многие высокопоставленные официальные лица выступали в принципе против подписания вышеупомянутого протокола, поскольку, по их мнению, это могло нанести ущерб американским компаниям, занимающихся микробиологическими исследованиями. В июле 2001 г. в Вашингтоне заявили, что не будут придерживаться требований данного протокола до тех пор, пока в него не будут внесены изменения.

Следующий документ — Конвенция ООН по контролю за климатом (Киотский протокол), подписанная в 1992 г. Она ставила своей целью сокращение промышленных выбросов в атмосферу газов, которые вызывали так называемый «парниковый эффект». «Парниковый эффект», в свою очередь, считается одной из основных причин глобального изменения климата. США подписали Киотский протокол в 1992 г., однако, Администрация США в 2001 г. отказалась выполнять его положения, объясняя это тем, что нет однозначных доказательств зависимости процесса глобального потепления от числа выработанных газов. Выполнение этой конвенции, по мнению Администрации бывшего Президента США Дж.Буша, не помогло борьбе с «парниковым эффектом», но ставило в тяжелое положение промышленность США.

Я думаю, что нет смысла еще раз повторять информацию о Парижском договоре по климату. Всем Вам хорошо известно, что с ним случилось.

В вопросах оценки соблюдения обязательств по Венскому документу 2011 г. (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности США регулярно воспроизводят обвинения в адрес России в т.н. «избирательном выполнении» и «недостаточной транспарентности». Претензии американцев по этому документу сводятся к констатации неких имеющих место с 2014 г. озабоченностей в связи с «выполнением Россией документа, в т.ч. в отношении Украины».

Бездоказательно обвиняя Россию «в вооружении, обучении сепаратистов на территории Восточной Украины и ведении совместных боевых действий», США и страны НАТО серьезно дискредитировали роль данного документа как инструмента объективного контроля военной деятельности государств-участников ОБСЕ.

США и их союзники неоднократно обходили ограничительные положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) за счет всем нам хорошо известного расширения НАТО. При этом они всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) в соответствии с новыми военно-политическими реалиями на континенте. Наиболее яркое этому подтверждение, например, – их отказ ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

В августе 2018 г. США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Практически с момента подписания этого документа Вашингтон игнорировал его положения о разработке специальных процедур по наблюдению своих островных территорий и владений. Таким образом, долгое время значительная часть территории США оказывалась просто недоступной для наблюдения, что являлось грубым нарушением основ Договора. Лишь в конце 2015 г. Вашингтон пошел навстречу российским требованиям. Соответствующие процедуры для Алеутских островов до сих не предусматривают возможность остановки для отдыха экипажа, что может негативно сказаться на безопасности полетов и существенно ограничить возможности России по наблюдению этой части территории США.

31 августа с.г. власти США потребовали прекращения деятельности Генерального консульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября. Вслед за этим на принадлежащие России здания был наложен арест. По мнению многих специалистов, юристов, действия США в отношении российской дипломатической собственности являются противоправными, поскольку нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.

На брифинге 3 октября с.г. помощник Президента США по национальной безопасности США Дж.Болтон заявил, что США выходят из факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., позволяющего передавать в международный суд ООН в Гааге споры, связанные с нарушением этой Конвенции.

Президент США Д.Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о чем сегодня мы уже говорили.

Вот вам некоторый далеко неполный список примеров того, как США относятся к международному праву, международным договоренностям, а по большому счету, просто манипулируют ими, исходя из политической конъюнктуры и интересов, которые в данном историческом моменте доминируют в Вашингтоне.

Поэтому, когда нам рассказывают, что в США планируют выходить из какого-либо договора, потому что мы что-то там не соблюдаем — это неправда. Такие объяснения не пройдут.

Это лишь небольшой список того, как входили и выходили; подписывали, но не ратифицировали; подписывали, ратифицировали, но потом не исполняли; модифицировали на свой лад и вкус огромное количество международных договоренностей. Он может быть расширен.

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О высказываниях советника Президента США по национальной безопасности Дж.Болтона о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем

Обратили внимание на высказывания советника Президента США по нацбезопасности Дж.Болтона в Обществе Гамильтона в Вашингтоне об использовании китайскими партнерами российской военной интеллектуальной собственности.

В этой связи хотели бы отметить следующее. Российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество развивается очень успешно и является ярким свидетельством особо доверительного характера двустороннего стратегического партнерства. Кое-кому это не дает покоя, о чем свидетельствует упомянутое выступление - не первый и, вероятно, не последний неуклюжий выпад в попытке «вбить клин» между Россией и Китаем. Но у них ничего не получится.

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Об обязательствах Великобритании в ВТО после «Брэкзита»

Обратили внимание на публикации ряда британских СМИ о том, что Россия якобы «блокирует» согласование будущих индивидуальных тарифных обязательств Великобритании в рамках Всемирной торговой организации, которые лягут в основу участия Лондона в многосторонней торговой системе после выхода Британии из состава Евросоюза.

Отмечаем, что согласование со всеми заинтересованными членами ВТО параметров вступления кандидата в Организацию или пересмотр обязательств действующего члена – практика, прямо предусмотренная ее правилами. Это длительная процедура, в ходе которой определяются, в числе прочего, условия доступа на рынок.

Вполне естественно, что наша страна начала двусторонние консультации с Великобританией о возможностях и параметрах доступа отечественных экономоператоров на британский рынок после «Брэкзита». Кстати, аналогичную работу с Лондоном уже ведут либо намерены начать многие другие члены ВТО, включая крупнейшие экономики Организации.

Таким образом, сообщения о том, что Россия препятствует-де согласованию будущих условий участия Лондона в ВТО, в корне не соответствуют действительности. Мы готовы рассмотреть представленный Великобританией перечень тарифных обязательств, если он будет соответствовать правилам Организации и учитывать наши коммерческие интересы. Россия лишь доводит до британских партнеров свою позицию в отношении условий будущих многосторонних и двусторонних торговых обязательств Великобритании в ВТО.

Вновь призываем английскую прессу к выверенному, объективному и корректному изложению фактов в отношении как нашей страны, так и других государств.

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О заявлении пресс-секретаря Правительства Франции в адрес российских СМИ и ситуации вокруг газеты «Фигаро»

На днях пресс-секретарь Правительства Франции Бенжамен Гриво заявил: «Есть два СМИ, которые я отказываюсь видеть в пресс-зале Елисейского дворца. Это «РТ» и «Спутник», поскольку не считаю их СМИ… Они не журналисты, они занимаются пропагандой». Сказать, что мы были удивлены, – не сказать ничего

Г-н Гриво, мы люди вежливые, стараемся излишне не драматизировать ситуацию и быть конструктивными, даже когда видим реальную проблему, в частности с цензурой во Франции, с наступлением на свободу слова, с попыткой повлиять на СМИ, с бесконечным тиражированием недостоверной информации в местных СМИ. Мы всегда были весьма аккуратны: либо писали письма в редакции с указанием на недостоверность опубликованной ими информации, либо пытались быть более оперативными в предоставлении сведений в инициативном порядке. Мы всегда были очень деликатными в отношении Франции, но после Вашего заявления, г-н пресс-секретарь Правительства Франции, я сегодня все же озвучу некоторые наши соображения.

Конкретных, базирующихся на фактах обвинений с предоставлением материалов (например, статьи «РТ» или «Спутника» с обведенной маркером фразой, словом, датой) не получали ни мы по дипломатическим каналам, ни журналисты «РТ» и «Спутник». Никаких конкретных претензий в адрес российских СМИ или аргументированных объяснений своей точки зрения Франция и, в частности, Б.Гриво никогда не предоставляли. Если такие факты есть, мы бы очень хотели их получить.

Безусловно, очередные голословные обвинения в адрес наших журналистов вызывают не столько сожаление, сколько шок. Уверены, что это является результатом нежелания французских властей слышать альтернативные источники информации. Тогда будьте добры сказать об этом прямо. Ведь дело вовсе не в том, что «РТ» и «Спутник» якобы являются пропагандистскими СМИ. Мы же, в отличие от г-на Б.Гриво, наоборот, стараемся предоставить французским СМИ возможность получить информацию, что называется, «из первых рук» с тем, чтобы избежать недопонимания и распространения дезинформации. Однако парадокс – некоторые французские СМИ сами добровольно уклоняются от такой возможности. Повторю, подобные вещи, а их очень много, мы стараемся не выносить на публику, решаем доверительно, с уважением к профессии, с пониманием, что всякое может быть. Так было до сегодняшнего дня, до появления заявления официального представителя Правительства Франции.

Как вы знаете, не так давно было организовано совместное интервью главы МИД России С.В.Лаврова франкоязычным СМИ: российскому телеканалу «РТ Франс», журналу «Пари Матч» и газете «Фигаро». Российский Министр нашел время, чтобы провести обстоятельную беседу с журналистами (кадры этой встречи доступны на сайте МИД России, она было широко процитирована в СМИ). Задачей интервью было донести до французской аудитории наше видение ситуации в двусторонних и международных делах. Несмотря на большое количество запросов на интервью со стороны других СМИ и на очень плотный рабочий график, С.В.Лавров выделил большое количество времени именно для этой встречи с французскими журналистами.

Дальше произошла просто удивительнейшая история. Интервью было опубликовано в «РТ Франс» и «Пари Матч» 18 октября (как и предполагалось, по договоренности со всеми тремя СМИ), однако оно до сих пор так и не появилось в газете «Фигаро»! То есть французскому изданию была предоставлена эксклюзивная возможность задавать любые вопросы Министру (и это издание даже присылает заместителя главного редактора для участия в интервью), а затем оно само же отказывается публиковать ответы на них. Хотя как вопросы, так и ответы доступны на сайте МИД России.

Мы решили предать огласке эту тему не только из-за заявления пресс-секретаря Правительства Франции Б.Гриво. Есть и еще один повод. Дело в том, что эту ситуацию начали обсуждать в сети Интернет, причем не российские пользователи, а французская аудитория.

Даже популярный французский экономист и блогер Оливье Беррюе в своем Твиттер-аккаунте обратил внимание на отсутствие публикации интервью С.В.Лаврова в газете «Фигаро». То есть уже сама французская общественность находится в недоумении.

Со своей стороны мы направили официальный запрос в «Фигаро» с просьбой разъяснить ситуацию, но пока не получили ответ. Насколько мы поняли из поступивших неофициальных комментариев, отказ публикации якобы обусловлен некими «этическими нормами», связанными с «недопуском» московского корреспондента газеты Пьера Авриля на данное мероприятие.

Можете ли вы, присутствующие здесь журналисты, участвующие в пресс-конференциях С.В.Лаврова, задающие ему любые вопросы, поверить в то, что российский МИД отказал французскому собкору в присутствии на интервью?

При этом вопрос об участии этого уважаемого работника медиа или кого-либо другого человека от редакции «Фигаро», кроме заместителя главного редактора Ива Треара, изначально не возникал и с МИД России не обговаривался. Хотя мы проводили несколько совещаний с участием «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро».

Сам П.Авриль о своем намерении поприсутствовать на данном мероприятии не заявлял. Просьб о включении данного журналиста в состав участников беседы с Министром мы не получали.

Французский корреспондент явочным порядком приехал в МИД за несколько минут до начала интервью и настойчиво пытался проникнуть в здание Министерства, которое, как и МИДы других государств, является режимным объектом. Более того, француз вел себя некорректно с охранявшими здание сотрудниками Росгвардии, которые уважительно напомнили ему о необходимости заблаговременного оформления пропуска для входа в Министерство в соответствии с существующим порядком, известным любому инкору.

Повторю, формат интервью был согласован заранее со всеми тремя участниками и изначально предполагал личное присутствие лишь по одному представителю от каждого из трех СМИ, то есть без П.Авриля.

Само интервью прошло по заранее обговоренному сценарию, и заместитель главного редактора «Фигаро» И.Треар свободно задавал перед камерами вопросы С.В.Лаврову.

Учитывая приведенные факты, мы убеждены, что если П.Авриль считает себя вправе называть описанную мною ситуацию «недопуском журналиста на мероприятие», то это – откровенная ложь.

Или же мы становимся свидетелями акта цензуры или самоцензуры? Или каких-то внутренних противоречий в самом издании? Возможно, власти Франции, которые сами всячески избегают общения с российской прессой, должны об этом узнать, прежде чем обвинять российскую сторону в пропаганде, цензуре и т.д. Г-н пресс-секретарь Правительства Франции, вот Вам конкретный пример того, что происходит у Вас в стране. Мне хотелось бы рассказать Вам об этом без камер и публики, но Вы меня к этому вынудили сами.

За последние время только «РТ» получил более 70 (!) отказов в интервью со стороны французских официальных лиц. То есть российские официальные лица дают интервью французским СМИ, свободно общаются с ними. Но в цензуре, в давлении на СМИ обвиняют нас. Наши СМИ объявляются пропагандистскими. Наши СМИ во Франции отправляют запрос для того, чтобы предоставить площадку французским официальным лицам, чтобы те могли высказать свою точку зрения в прямом эфире. А им в этом отказывают. И это не называется ни актом цензуры, ни давлением на СМИ. Причем форма и методология отказов очень разнообразны – как под благовидными предлогами (мол, не позволяет рабочий график и т.д.), так и в виде резкого «нет», без объяснения причин. Нет сомнений, что во Франции есть политический заказ, инициированный «на самом верху» и призванный создать определенную токсичную атмосферу вокруг «РТ» и «Спутник». Иногда отказы касались даже уже согласованных интервью, так что мы не исключаем и давления на представителей французской политической элиты в отношении их участия в разговоре с российскими СМИ.

Отдельно хотелось бы рассказать и о фигуре самого шеф-корреспондента московского бюро газеты «Фигаро» Пьера Авриля. За почти 10 лет (совсем немалый срок) работы в Москве француз крайне редко посещал мероприятия по линии МИД России, не выражал заинтересованность в интервью с руководством Министерства. Возникает вопрос: а что же этот человек пишет?

Вот лишь один пример. В июле 2016 г. Пресс-центр МИД России организовал пресс-тур для иностранных корреспондентов в Республику Крым. Основной целью было посещение брифинга официального представителя МИД России на территории детского лагеря«Артек». Нам очень хотелось показать, как за короткий срок восстановилась инфраструктура крупнейшего объекта. Мы хотели предоставить иностранным журналистам возможность самим посетить Крым, пообщаться с руководством «Артека» и заодно провести брифинг.

После анонсирования этой поездки, мы стали получать заявки от желающих принять в ней участие, а также просьбы об организации дополнительных встреч и посещении объектов на территории Крыма. В частности, нас попросили показать Крымский мост (ведь тогда все писали, что моста нет и не будет) и объекты Черноморского флота ВМФ России. Эти пункты, в отличие от «Артека», появились по желанию самих журналистов.

П.Авриль, отказавшийся от участия в большинстве мероприятий пресс-тура, в последний момент (видимо, это его визитная карточка – все делать в последний момент) сказал, что хочет попасть на встречу с Губернатором Севастополя и посетить объекты Черноморского флота. Мы, естественно, откликнулись на его просьбу и организовали для него соответствующую программу.

И что же дальше делает П.Авриль? Он выпускает статью «Москва демонстрирует свой флот в Севастополе». Ее основной посыл – на фоне саммита НАТО Россия якобы играет мускулами и посылает другим государствам сигнал о своих милитаристских настроениях, причем через инкоров. П.Авриль буквально уговорил нас включить его имя в список участников мероприятия, а потом стал утверждать, что его туда чуть ли не силком приволокли и заставили против воли смотреть на наши военные корабли.

Невероятно, как можно настолько изменить реальность? Это просто подло. Однако мы спокойно все это решали, не ставили никаких ультиматумов французской стороне, не обвиняли их на официальных уровнях в использовании СМИ для пропаганды.

К сожалению, это не единственная статья, которая показывает отношение П.Авриля к методологии освещения событий.

А возвращаясь к теме голословных обвинений пресс-секретаря Правительства Франции Б.Гриво в адрес российских СМИ, хотели бы отметить следующее.

Отказ газеты «Фигаро» в публикации интервью с Министром С.В.Лавровым является прямым доказательством того, что французские власти и общество никакой другой точки зрения, в частности, по России не приемлют и делают все, чтобы минимизировать возможность своей аудитории видеть российскую точку зрения на целый ряд вопросов двусторонних отношений и международной повестки. При этом пытаются обвинять в пропаганде представителей иностранных СМИ, в том числе и российских. Все это очень печально. Это манипуляция.

Жаль, что столь непрофессиональный и недопустимый подход лишает самих французов доступа к объективной информации. Это, несомненно, порочит понятие «журналистской этики» и репутацию старейшей и влиятельной газеты Франции – «Фигаро».

А теперь я хочу обратиться к пресс-секретарю Правительства Франции Б.Гриво. Вы думаете, что Ваших журналистов после такого хамского отношения и к российской стороне, и к российским журналистам будут пускать на медийные мероприятия в российские государственные органы вечно? Наше терпение не бесконечно.

Мы готовы обсуждать и решать проблемы на взаимоуважительной основе и без обвинений, не подкрепленных фактами. Мы понимаем, что французское руководство, по всей видимости, испытывает некую личную неприязнь к российским журналистам. Однако это не повод заниматься подобным манипулированием, о котором я сейчас рассказала.

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О ситуации с задержанием на Украине российского рыболовецкого судна «Норд»

30 октября в результате активных действий российской стороны состоялся обмен 7 членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» на 7 украинских рыбаков с задержанного у берегов Крыма за браконьерство сейнера «ЯМК-0041». Российские граждане уже вернулись в Крым.

В настоящее время капитан «Норда» В.Н.Горбенко остаётся на территории Украины. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в «незаконном занятии рыбным промыслом». Дело передано для рассмотрения в суде. Работа по освобождению капитана будет продолжена.

Что же касается дальнейшей судьбы самого судна «Норд», то, по информации Посольства России в Киеве, украинское Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало сейнер на продажу через систему электронных торгов. Аукцион назначен на 7 ноября, стартовая цена превышает 1,6 млн гривен. Посмотрим, кто отважится приобрести незаконно изъятую собственность российского судовладельца.

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О высказываниях министра иностранных дел Украины П.А.Климкина

Ознакомились с высказываниями П.А.Климкина на тему «двойного гражданства». Он признал необходимость обсуждения этой проблематики на Украине. Однако при этом прямо заявил, что речь в данном контексте не может идти об украинцах, имеющих и российские паспорта. Более того, П.А.Климкин предложил им вообще добровольно-принудительно отказаться от гражданства России.

Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, декларирующей стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления. Налицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения. Все это лишний раз подчеркивает уровень правового сознания нынешних украинских властей.

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О якобы обнаружении в шведских территориальных водах неопознанной подводной лодки

Обратили внимание на появившиеся в шведских СМИ публикации об обнаружении этим летом иностранной подводной лодки в территориальных водах страны вблизи Стокгольма, охотно растиражированные некоторыми политиками и экспертами с намеками на «российских след».

Оставим искусственно раздуваемую уже несколько десятилетий шумиху на совести тех, кто пытается держать на плаву этот сюжет.

Мифы о российских подлодках в шведских терводах - не более чем пропагандистская уловка, которая используется для того, чтобы подогревать в общественном мнении фобии в отношении России, поддерживать на плаву тезис о «российской угрозе».

Такой подход не отвечает интересам укрепления стабильности и безопасности в регионе, не способствует нормализации и без того деградировавших в последние годы российско-шведских отношений. Очевидно, что именно восстановления взаимоуважительного диалога между Москвой и Стокгольмом как раз и боятся авторы подобных новостных «уток».

Абсурдность подводнолодочных спекуляций признали, правда, с запозданием и шведские военные, которые предпочли дистанцироваться от фантазий специализирующихся на создании на пустом месте скандалов журналистов и псевдо-экспертов, которым повсюду мерещатся перископы российских субмарин. Есть мифы Древней Греции, а теперь еще появились и мифы Швеции о российских подводных лодках. И на тех, и на других выросло уже не одно поколение.

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О первом молодежном форуме российских соотечественников Республики Казахстан

20 октября в Астане прошел Первый молодежный форум российских соотечественников Республики Казахстан, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова и 20-летию Астаны.

В работе форума приняли участие около 100 молодых делегатов из всех областей Казахстана, среди которых были учителя и преподаватели русского языка и литературы, журналисты, историки и публицисты, представители научной и творческой интеллигенции, казачества и Русской православной церкви.

Перед открытием форума участники почтили память погибших в Керченской трагедии минутой молчания.

Мероприятие прошло в формате четырех пленарных заседаний: «Чингиз Айтматов - писатель и дипломат»; «Праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Астаны»; «Сохранение исторической памяти. Общественное движение «Волонтеры Победы» и «СМИ в условиях нового информационного пространства».

В ходе форума был избран Молодежный совет российских соотечественников Республики Казахстан, приняты Положение о Молодежном совете и Резолюция форума.

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О Втором глобальном форуме молодых дипломатов

12-14 ноября в Сочи Совет молодых дипломатов МИД России организует Второй Глобальный Форум молодых дипломатов «Вместе в будущее». На повестке дня — утверждение Устава Международной ассоциации молодых дипломатов, поиск новых форматов молодёжного экспертного сотрудничества, разработка концепции «горизонтальной дипломатии», актуальные вопросы международных отношений, экономическая дипломатия. Ожидается присутствие высоких гостей.

Глобальный форум молодых дипломатов – результат пятилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России (СМД) по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений.

В этом году планируется участие 120 делегатов из более, чем 60 государств мира.

По вопросам аккредитации на мероприятие просьба обращаться в информационную службу Совета молодых дипломатов по телефону:

7-916-487- 43-54.

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Об открытии памятной доски Великой княгине Елизавете Фёдоровне в Дармштадте

Сегодня, 1 ноября, в немецком Дармштадте (земля Гессен) назад состоялась торжественная церемония открытия памятной доски Великой княгине Елизавете Федоровне, урожденной германской принцессе Гессенско-Дармштадтской и Прирейнской, на её исторической родине. Эта инициатива реализована совместными усилиями Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» и мэрии Дармштадта при активной поддержке Посольства России в Берлине и Генерального консульства во Франкфурте-на-Майне.

В церемонии приняли участие Председатель «Императорского Православного Палестинского Общества» Сергей Вадимович Степашин, Посол России в ФРГ Сергей Юрьевич Нечаев, обер-бургомистр Дармштадта Йохен Парч, представители православного духовенства, российской и европейской творческой и научной интеллигенции.

Состоявшаяся церемония открытия памятной доски стала первым в истории российско-германских культурных отношений совместным международным проектом по увековечиванию памяти члена дома Романовых. Как вы знаете, история императорских домов России и Германии тесно переплетены, связаны по-настоящему кровными узами.

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Об открытии недели российского кино в Чехии

5-11 ноября в Чехии состоится фестиваль российского кино «Новый русский фильм». Организуемое Посольством России мероприятие, главным партнером которого выступила госкорпорация «Росатом», пройдет под патронатом Президента Чешской Республики М.Земана и станет крупнейшим за последнее время показом произведений современного отечественного кинематографа в Чехии.

В рамках фестиваля в городах Прага, Йиглава, Оломуц и Злин будет представлено более 20 картин, в том числе документальные и анимационные фильмы. Предполагается насыщенная сопроводительная программа, знакомящая местную аудиторию с различными аспектами русской культуры и традиций. Чехию посетит целый ряд известных российских деятелей искусства. В открытии фестиваля примет участие космонавт, дважды герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных, ставший прообразом главного героя фильма «Салют-7».

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Сегодня многие взгляды прикованы к Закавказью в связи с выборами в Грузии и Армении. Какие ожидания у России в связи с исходом выборов и перспективами взаимоотношений с двумя южно-кавказскими республиками. Может ли исход выборов повлиять на безопасность в регионе?

Ответ: В Армении речь не идет о выборах, а о совершенно иной процедуре.

Что касается выборов в Грузии, то это сугубо внутриполитический процесс, который к тому же еще не завершился. Наблюдателями были даны соответствующие оценки. Это внутреннее дело Грузии.

Могу только с большим сожалением констатировать, что в ходе избирательной кампании, которая все еще продолжается, звучали антироссийские высказывания. Это огорчает и не способствует процессу нормализации двусторонних отношений. Давайте позволим народу Грузии сделать свой объективный выбор без какого-либо давления извне, дадим возможность в нормальной атмосфере сделать принципиальный для себя и для развития своей страны выбор. А когда он будет сделан, мы дадим соответствующие ответы на все вопросы.

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Вопрос: Насколько для России важно взаимопонимание между народами Кавказа?

Ответ: Это непреложная истина, аксиома. Для России чрезвычайно важно полноформатное развитие отношений во всех областях и сферах со странами этого региона. Мы не устаем это подчеркивать.

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Вопрос: Президент Турции Р.Т.Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов на севере Сирии. Турецкая артиллерия уже начала обстрелы курдских позиций. Параллельно «игиловцы» перешли в наступление, выбили курдов с их позиций на восточном берегу Евфрата. Создается устойчивое ощущение, что в отношении, по крайней мере, курдских сил Анкара координирует свои операции с международными террористами, хотя и считается участником миротворческого процесса в Сирии, в частности, в Идлибе и в других районах. Собирается ли российская сторона реагировать на возникновение подобных ситуаций?

Ответ: Оценки в отношении развития боевых действий развития ситуации на месте все-таки должны идти от военных экспертов по линии оборонных ведомств, с конкретными данными.

Что же касается ситуации с курдским населением, с курдскими политическими движениями, партиями, организациями непосредственно на территории Сирии, то мы всегда, как Вы знаете, выступали за их вовлечение в политический процесс. Мы всегда говорили об опасности предоставления вооружений в обход официального Дамаска, воодушевления на какие-либо действия, в т.ч. военные, в плане некоординации с официальным, законным правительством, исходя из того, что речь должна идти о политическом урегулировании.

А если речь идет о борьбе с террористами, то эти усилия должны координироваться с правительственными войсками. Вы знаете нашу позицию. Мы были чрезвычайно активны именно на этом направлении, делая упор на вовлечение - не на отделение, не на изоляцию или не сулящие ничего хорошего нереалистичные цели и посылы, которые делались в адрес курдского населения. Мы всегда, во-первых опирались на реалистичную картину нашего анализа. Во-вторых, - делали ставку на политическое вовлечение и безусловную координацию контртеррористической деятельности, в частности, курдских сил с официальным Дамаском.

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Вопрос: Правительство России ввело контрсанкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Какой реакции можно ожидать от Запада? Какая внешнеполитическая цель у этих контрсанкций?

Ответ: Со стороны Правительства были даны подробные объяснения. Часа полтора назад, были даны дополнительные комментарии по линии Администрации Президента. Д.С.Песков ответил на все вопросы на этот счет. Мне добавить нечего. Было сказано, что, к сожалению, это симметричные меры. Называйте, как хотите. Это ответ на действия, которые были предприняты Киевом.

Относительно реакции на Западе. Мне кажется, что люди, которые исповедуют в принципе глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием. При том, что речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Мне кажется, Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы нам не отвечать на недружественные шаги, которые мы видели.

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Вопрос: Идет ли подготовка Московского формата по Афганистану с участием представителей Движения талибов?

Ответ: Работа ведется. Она очень предметная. Пока я не могу озвучить дату, но думаю, что в ближайшие дни я Вас порадую конкретикой. Самой уже давно хочется это сделать. Но еще раз хотела бы сказать, что анонс даты, формата, участников, места проведения должны быть со стопроцентной уверенностью согласованы. Как только это будет сделано, мы, безусловно, Вас об этом уведомим. Очень надеюсь, что сделаем это в ближайшие дни.

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Вопрос: На этой неделе в Москве прошла Международная конференция по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму «Защитим будущее». В то же время, не может не вызывать беспокойство, что в некоторых странах Европы и постсоветского пространства проявления расизма и русофобии продолжают нарастать. Какие шаги необходимо предпринимать, чтобы этому противодействовать?

Ответ: Для того, чтобы противодействовать этому, нужно предпринимать различные шаги. В данном случае мы говорим о шагах со стороны государства, потому что иначе мы сейчас уйдем в какую-то теорию. Безусловно, это взаимодействие государственных структур с гражданским обществом, НПО, общественными деятелями, выработка новой методологии или укрепление старых инструментов противодействия распространению ксенофобии, расизма и других форм проявления нетерпимости. Это, безусловно, укрепление правовой базы действий как внутри государства, так и на международном уровне, чем Россия и занимается. Как Вы знаете, в свое время, много лет назад, Москва инициировала принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН как раз по указанной Вами проблематике. С каждым годом мы видим рост числа соавторов и поддерживающих её стран, хотя начинали непросто. Даже те государства, которые высказывают озабоченность, в частности, по проблемам антисемитизма, не спешили поддерживать этот документ. Ситуация несколько лет назад изменилась.

Вот еще один пример в контексте того, как можно сделать подход глобальным. Это конечно, стимулирование проведения публичных мероприятий на эту тему – конференций, выставок; подготовка материалов для продвижения в СМИ о шагах, которые предпринимаются внутри государства, о международном сотрудничестве. Конечно, я думаю, что на всех уровнях исполнительной и законодательной власти должно быть проявление «нулевой терпимости» к подобным явлениям. В публичных выступлениях должно присутствовать четкое и однозначное послание не только в теории, но и на практике. Такие случаи происходят, к сожалению, в мире не так и редко, а потому требуются четкие и однозначные заявления о неприятии подобных явлений. Это кратко, хотя на самом деле, тема очень обширная.

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Вопрос: Президент США Д.Трамп решил отправить до пятнадцати тысяч военных на границу с Мексикой. Как, по Вашему мнению, это может отразиться на региональной безопасности?

Ответ: Они будут строить стену? Стоять живым щитом? По-моему, это вопросы, которые лежат на поверхности. Я видела краткое сообщение, но не знаю, что конкретно они там буду делать. Нужно адресовать этот вопрос американской стороне для уточнения, что конкретно эти люди будут делать там – строить стену, станут живым щитом, как-то по-другому начнут себя проявлять. Очень хочется надеяться, что обойдется без насилия и кровопролития.

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Вопрос: Великобритания вслед за Канадой легализовала марихуану. По Вашему мнению, к чему это может привести?

Ответ: У меня это не вызвало никаких эмоций, кроме озабоченности, что мы видим эту тенденцию. Мы об этом говорили, в частности, на примере Канады. Я еще раз запрошу у экспертов материалы конкретно по данному решению Великобритании. Однако наша позиция, о которой Вы хорошо знаете, осталась неизменной.

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Вопрос: В преддверии выборов в ДНР и ЛНР со стороны ряда стран Запада, в том числе ряда международных организаций, звучат заявления, что эти выборы не соответствует Минским соглашениям. Как бы Вы могли это прокомментировать? Как Москва в целом относится к проведению выборов в ДНР и ЛНР?

Ответ: Мы видели большое количество заявлений наших западных коллег на этот счет. Они прозвучали как в СМИ, так даже и в ходе заседаний СБ ООН. Хотела бы еще раз повторить, что решение в вопросе о проведении выборов глав провозглашённых республик и Народных Советов – за самим народом Донбасса. Как известно, о назначении выборов этого уровня было объявлено после убийства в Донецке в результате террористического акта главы ДНР А.В.Захарченко, которое - в этом нет никаких сомнений - было нацелено на дестабилизацию обстановки во всем регионе. Важно не забывать, что именно его подпись стоит под Минскими соглашениями.

Очевидно, что в сложившихся условиях выборы, назначенные на 11 ноября, продиктованы необходимостью восполнения «вакуума власти» после гибели А.В.Захарченко и недопущением обострения обстановки, которые могли бы негативно сказаться не только на жизнедеятельности региона, но и на всем процессе внутриукраинского урегулирования, в том числе на фоне осуществляемой Киевом блокады и звучащих из уст украинского руководства угроз применения силы.

Что же касается легитимности выборов, о чём мы немало прочитали и услышали, то исходим из того, что они не имеют отношения к минскому «Комплексу мер» от 12 февраля 2015 года, в котором речь идет о местных, т.е. муниципальных выборах. Людям просто надо жить, обустраивать, регулировать собственную жизнь и обеспечивать порядок в регионе в условиях блокады и постоянных угроз применения силы со стороны украинских властей.

30 октября этот вопрос поднимался в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине, инициированного Великобританией, Польшей, США, Швецией, Нидерландами и Францией. По настоянию именно российской стороны мероприятие прошло в открытом формате с тем, чтобы все смогли услышать правду, а не искаженную и однобокую интерпретацию обстановки в Донбассе.

Мы также предложили привлечь к участию в нем председателей ЦИК ДНР и ЛНР, коль скоро было большое количество заявлений по поводу выборов. Что может быть лучше того, чтобы получить сведения от первоисточников, задать им вопросы или, возможно, в чём-то обвинить, но услышать какую-то реакцию в ответ. Однако наши западные коллеги помешали этому, отказавшись дать возможность изложить мотивы проведения выборов. Т.е. обвинение есть, а возможности обвиняемым изложить факты или хотя бы свои мотивы, никто не дал. Полагаем, что отказ этих государств предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов. Чего они боялись услышать? Что такого могли сказать представители Донбасса, что было бы так страшно услышать в стенах ООН? Отметим, что в ходе процедурного голосования половина членов Совета такую линию не поддержали.

Налицо попытка использовать обсуждение в СБ ООН в качестве завесы для тотального и беспардонного саботажа Киевом Минских договоренностей. Сожалеем, что Вашингтон и европейские столицы, которые стояли за государственным переворотом на Украине в 2014 г., не прекращают давать всё новые поощрительные знаки, индульгенции Киеву в связи с проведением нынешним украинским руководством антироссийской внутренней и внешней политики. Причем больше всего от этих действий, уже приведших к экономическому упадку, социальной деградации и братоубийственной войне, страдает сам украинский народ.

Тем не менее, мы продолжим последовательные дипломатические усилия для преодоления этой неприемлемой ситуации.

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Вопрос: В соцсетях, в арабском пространстве интернета очень много информации о том, что российские спецслужбы якобы знали о том, что происходило в консульстве Саудовской Аравии в Турции и передали эту информацию турецким спецслужбам. Как бы Вы прокомментировали существование и содержание этих «вбросов»?

Ответ: Очень страшно, что трагедия – а учитывая заявления, которые были сделаны на официальным уровне, мы уже знаем, что произошла именно трагедия – обрастает таким количеством политических интриг и инсинуаций, которые мы сейчас наблюдаем. Наша страна с первых же дней заявила о том, что в данном случае необходимо сделать только одно: провести беспристрастное и всестороннее расследование этой трагедии, которая имела место. Мы исходим из того, что расследование будет проведено, а после него могут быть даны соответствующие политические оценки. Можно по-разному относиться к самому человеку, его деятельности и личности, но мы должны понимать, что произошла трагедия. Вместо того, чтобы дать возможность провести беспристрастное, объективное расследование, начинается огромная и не менее трагичная кампания вокруг обстоятельств этого дела, хотя о самих обстоятельствах официально нам еще ничего не известно.

Вбросов огромное количество. Чего мы только за это время не прочитали. Мы исходим из примата и необходимости проведения расследования. Когда оно будет завершено, тогда будут даны соответствующие оценки. Большая просьба на все эти вбросы не ориентироваться. Думаю, их будет еще больше. В этой связи, необходимость проведения, с одной стороны, тщательного, с другой – оперативного расследования, только возрастает.

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Вопрос: Буквально два дня назад США призвали «арабскую коалицию» прекратить авиаудары по Йемену. Какова Ваша позиция? Готова ли Россия стать площадкой для прямых контактов по Йемену?

Ответ: Мы не то, что готовы, мы неоднократно говорили о том, что ситуация в Йемене –страшнейшая современная гуманитарная катастрофа, которая разворачивается на наших глазах. Мы регулярно давали оценки тому, что там происходит. Постоянно, без изменения нашей позиции говорим о том, что нужно чем быстрее, тем лучше переходить к политическому урегулированию ситуации, её выводу из кризиса. Необходимо помогать людям выживать, возрождать государство.

Мы, безусловно, как член Совета Безопасности ООН, активный внешнеполитический игрок на международной арене занимаемся и этой проблемой тоже, оказываем всё возможное содействие для реализации того подхода, о котором я сказала. Если наши усилия нужно будет активизировать и в этом будет соответствующая заинтересованность, думаю, данный вопрос будет рассмотрен и это будет сделано.

В этом зале мы постоянно призываем международное сообщество обратить пристальное внимание на реальную проблему, а Йемен является настоящей проблемой, а не придумывать мнимые вызовы и угрозы, которых нет. Мы видим, какие усилия и энергию западное сообщество тратит на придумывание несуществующих проблем – от Солсбери до Эймсбери, постоянно разыгрывая различные карты в контексте сирийского урегулирования, привлекая внимание к тому, чего нет и не существует. При этом как будто не замечая того, что творится в Йемене. Масштаб реагирования несопоставим. Мы регулярно об этом говорили и будем говорить.

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Вопрос: Вопрос связан с заявлением Министра иностранных дел Великобритании Дж.Ханта, которое он сделал в среду вечером во время своего выступления в исследовательском институте «Полиси Эксчендж». Его заявления звучат довольно недипломатично, содержат обвинения в адрес России.

В этой связи – можно ли сказать, что Великобритания отходит от международного языка дипломатии? Как Россия в этой связи видит возможность налаживания диалога с Лондоном? Министр иностранных дел Великобритании сказал, что они бы очень хотели найти способ вернуть Россию в переговоры. Готова ли Россия сделать первый шаг и провести встречу?

Ответ: Британские официальные лица и дипломатия на данном этапе, к сожалению, в большинстве случаев вещи несовместимые. Вообще это уже какая-то изощренная риторика, по-другому не могу сказать. Нам совершенно непонятно, что имеется в виду, когда звучат заявления из Лондона о «желании вернуть Россию в переговоры». Россия отправила только по одной истории в Солсбери десятки документов с предложением к Лондону начать взаимодействовать или хотя бы предоставить какую-то информацию. Вот Вам конкретный пример предложения к началу переговорного процесса. В ответ мы получили «ноль». Поэтому, повторю, это извращенная риторика в том смысле, что это уже предел цинизма. Хотя мы к такому, к сожалению, привыкли в контексте заявлений, которые слышим из Лондона.

Я неоднократно подчёркивала, что, несмотря на зашкаливающие русофобию, неуважение в отношении Москвы, которые проявляет целый ряд политических и официальных деятелей Великобритании, мы каждый раз заявляли, что ценность двусторонних отношений в контексте развития связей между нашими народами настолько высока, что мы, несмотря на те недружественные действия, которым поддаются нынешние власти Великобритании в отношении России, оставляем «двери открытыми» и каждый раз отмечаем необходимость выстраивания нормальных отношений. Всё, что было заблокировано в двусторонних отношениях, было заблокировано со стороны Великобритании. Им нужно быть смелыми, и всё-таки это признать.

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Вопрос: Сейчас проходит встреча Президента Украины П.А.Порошенко с Канцлером ФРГ А.Меркель. На Ваш взгляд, что предложит А.Меркель П.А.Порошенко? В свете того, что Канцлер Германии постепенно уходит с политической арены сейчас очень много спекуляций по поводу того, насколько Германия продолжит свою линию.

Ответ: Во-первых, мне кажется, она бы не разделила Ваши оценки. Во-вторых, думаю, что некорректно комментировать ещё не завершившиеся переговоры.

Что бы Москва считала важным подчеркнуть в контексте участия европейских государств и Германии в диалоге с Украиной, это, конечно, в первую очередь, полноформатное выполнение или хотя бы возвращение к вопросу о выполнении Украиной Минских договорённостей; второе – это разблокирование гуманитарной ситуации и решения вопросов безопасности в Донбассе. Потому что, как мы сегодня уже говорили, они, действительно, заблокированы киевским режимом. Третье – это вопросы, которые надо ставить «ребром» – рост национализма на территории Украины, проявления ксенофобии, нетерпимости – и придание этому всему общенационального масштаба. Ведь если раньше мы видели действия, которые даже в самом Киеве описывали как действия каких-то «отдельных» групп лиц, то сегодня мы видим, как эти самые «разрозненные», «отдельные» группы так или иначе реально контролируют ситуацию «на земле». Власти не могут противопоставить никакой другой идеологии, которая могла бы противодействовать росту националистических проявлений.

Это буквально несколько пунктов, которые лежат на поверхности. С нашей точки зрения, было бы правильно, чтобы западные кураторы, столько лет поддерживающие всё, что творится в политическом поле Украины, поставили сейчас эти вопросы перед Киевом.

Мне кажется, что западным лидерам в данном случае и на будущее было бы очень правильно использовать формат и возможности прямого диалога с руководством Украины, чтобы поставить вопрос о К.Вышинском. Эти люди так часто заявляют и так много говорят о свободе слова, уважении прав человека, о правочеловеческой проблематике в целом, а здесь – конкретный случай, где они могли бы применить все знания и умения на практике. Полгода журналист исключительно и только за свою профессиональную деятельность находится под арестом – что может быть более вопиющим? Вот краткий перечень.

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Вопрос: Как Вы можете прокомментировать назначение нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии?

Ответ: Россия, наряду с другими членами СБ ООН, поддержала принятое Генсеком ООН А.Гутеррешем решение о назначении Спецпосланником по Сирии норвежского дипломата Г.Педерсена.

Рассчитываем на его беспристрастный и конструктивный подход на благо сирийского урегулирования. Очень хочется надеяться, что он будет в первую очередь руководствоваться интересами многострадального сирийского народа.

Конечно, преждевременно говорить о тех шагах, которые предпринимаются – всё-таки это буквально первые дни после назначения. Конечно, мы знаем Г.Педерсена как опытного дипломата, однако ему придётся немало сделать на этом направлении.

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Вопрос: Минская группа ОБСЕ уже более 20 лет занимается посреднической деятельностью для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Многое в этом направлении делает и Россия. С учётом того, что конфликт, к сожалению, ещё не решён, какие, на Ваш взгляд, шаги необходимо предпринять для усиления посреднической деятельности Минской группы?

Ответ: Эффективность нужно повышать. Каким образом это делать? Мне кажется, эта сфера для рассуждений и прикладных шагов спецпредставителей, которые этим занимаются.

Все шаги известны: переговорный процесс, контакты со сторонами, продвижение вперёд на основе имеющихся договорённостей. Это всё дипломатическая рутина.

Если же Вы говорите о том, какие конкретные мероприятия планируются в ближайшее время то в том, что касается российской стороны, у меня информации нет. Однако я уточню.

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