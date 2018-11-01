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1.11.1820:28 Новости / Палестинская территория, оккупированная

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Народного фронта освобождения Палестины

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

1 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял членов Политбюро   Народного фронта освобождения Палестины Махера Тахера и Арефа Арфана.

В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация на палестинских территориях, включая проблематику восстановления палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования. Состоялся также доверительный обмен мнениями по развитию обстановки в Сирии и вокруг нее.

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