О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Народного фронта освобождения Палестины

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял членов Политбюро Народного фронта освобождения Палестины Махера Тахера и Арефа Арфана.

В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация на палестинских территориях, включая проблематику восстановления палестинского национального единства и перспективы палестино-израильского урегулирования. Состоялся также доверительный обмен мнениями по развитию обстановки в Сирии и вокруг нее.