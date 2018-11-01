О принятии Советом Безопасности ООН резолюции о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2440 о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. 12 членов СБ проголосовали «за», трое, включая Россию, воздержались.

Мы поддерживаем продление полномочий МООНРЗС – важного элемента региональной стабильности. Оказываем разноплановое содействие Миссии, в составе которой служат и российские военные наблюдатели.

Вместе с тем нами было принято решение воздержаться при голосовании по подготовленному делегацией США проекту. В нем размывается приверженность Совета Безопасности фундаментальному принципу самоопределения народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН, а также резолюциям СБ. Взаимоприемлемость формулы итогового решения – главная предпосылка устойчивого характера урегулирования.

К сожалению, в нынешней резолюции сделана попытка закрепить двусмысленность в отношении этих параметров. Считаем подобный подход неприемлемым.

Со своей стороны настроены на продолжение кропотливой работы со сторонами западносахарского урегулирования при учете их законных озабоченностей. Дорожим доверительными отношениями со всеми вовлеченными игроками. Поддерживаем инициативу Личного посланника Генерального секретаря ООН Х.Кёлера по проведению в декабре с.г. в Женеве переговоров между сторонами урегулирования и призываем всех приглашенных подключиться к диалогу без предварительных условий.