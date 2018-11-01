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1.11.1819:48 Новости / Кувейт

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Кувейт в Москве А.Аль-Адвани

2074-01-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

1 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Кувейт в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на положение в Сирии, Йемене и Персидском заливе, а также актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений.

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