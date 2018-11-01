О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Кувейт в Москве А.Аль-Адвани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Кувейт в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на положение в Сирии, Йемене и Персидском заливе, а также актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений.