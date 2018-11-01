Комментарий Департамента информации и печати МИД России о ситуации вокруг объектов Сербской православной церкви в Автономном крае Косово Республики Сербии

Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся вокруг объектов Сербской православной церкви (СПЦ) в Автономном крае Косово Республики Сербии. Продолжается практика узурпации косоварами собственности СПЦ. В частности, церковь Иоанна Предтечи и часовня Св.Параскевы Пятницы в г.Печ уже не числятся в местных кадастровых документах в качестве собственности СПЦ.

Рассматриваем такое положение как следствие, среди прочего, и неканонических шагов Константинопольского патриархата применительно к православию на Украине. Налицо усугубление политизированных подходов в отношении канонических православных структур, нарушение их законных прав.

В этой связи международные присутствия в Косово, прежде всего МООНК, должны оказать нажим на приштинские власти в целях защиты легитимных интересов Сербской православной церкви на территории края.