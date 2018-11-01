О презентации Московской области в МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября в Доме приемов МИД России состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала, международных и внешнеэкономических связей Московской области. В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, деловых кругов, российских и зарубежных СМИ.

Мероприятие открыл Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, который отметил растущую инвестиционную привлекательность региона, богатый научный, природный и экономический потенциал, расширяющиеся международные и межрегиональные связи.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев ознакомил гостей с перспективами экономического развития Области и планами по наращиванию деловых связей с зарубежными партнерами и инвесторами.

Презентация вызвала большой интерес у гостей и наглядно продемонстрировала, что Московская область - это динамично развивающийся регион, открытый для взаимовыгодного сотрудничества с российскими и иностранными партнёрами.