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1.11.1819:19 Новости

О презентации Московской области в МИД России

2072-01-11-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

1 ноября в Доме приемов МИД России состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала, международных и внешнеэкономических связей Московской области. В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, деловых кругов, российских и зарубежных СМИ.

Мероприятие открыл Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, который отметил растущую инвестиционную привлекательность региона, богатый научный, природный и экономический потенциал, расширяющиеся международные и межрегиональные связи.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев ознакомил гостей с перспективами экономического развития Области и планами по наращиванию деловых связей с зарубежными партнерами и инвесторами.

Презентация вызвала большой интерес у гостей и наглядно продемонстрировала, что Московская область - это динамично развивающийся регион, открытый для взаимовыгодного сотрудничества с российскими и иностранными партнёрами.

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