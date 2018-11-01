Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на презентации Московской области, Москва, 1 ноября 2018 года

Уважаемый Андрей Юрьевич,

Уважаемые дамы и господа,

Ваше Превосходительство,

Коллеги,

Рад приветствовать участников презентации Московской области – представителей федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, российских и зарубежных деловых кругов, средств массовой информации.

Московская область – в числе наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Это связано не только с ее удобным географическим положением, непосредственной близостью к столице, но и, прежде всего, с последовательными усилиями руководства области во главе А.Ю.Воробьевым по ее комплексной модернизации.

Сегодня Подмосковье прочно занимает лидирующие позиции по объему промышленного производства. Среди ключевых отраслей – энергетика, приборостроение, радиоэлектронная, авиакосмическая, пищевая промышленность, строительство. На территории области расположены такие крупные предприятия, как Демиховский машиностроительный завод, Метровагонмаш, Жуковский машиностроительный завод, Загорский трубный завод. И этот список далеко не полный, его можно бесконечно продолжать. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве, сфере торговли и услуг.

Область – важный транспортный узел, включающий разветвленную сеть автомобильных трасс федерального значения и железных дорог. Здесь расположено три крупнейших международных аэропорта: Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Регион занимает первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Успешно функционируют индустриальные парки, три особые экономические зоны (ОЭЗ), включая ОЭЗ «Дубна», признанную самой эффективной в стране.

Подмосковье отличается масштабным научно-исследовательским потенциалом. Из тринадцати российских наукоградов здесь находится восемь. Многие из них приобрели широкую известность не только в России, но и за ее пределами. Например, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне уверенно утвердился в качестве одного из ведущих мировых центров в этой области. А в Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон «МАКС», который снискал огромную популярность в России и за рубежом.

Расширяются и углубляются международные и внешнеэкономические связи – как с государствами Европы, так и Азии, и Америки. На протяжении многих лет в регионе эффективно работает большое количество крупных зарубежных компаний. Продолжается реализация перспективных совместных бизнес-проектов.

Область традиционно привлекает многочисленных иностранных туристов. Среди наиболее посещаемых мест – Сергиев Посад и расположенная на его территории Свято-Троицкая Сергиева лавра – место паломничества для многих православных; Коломна, известная своим Кремлем постройки XVI века. Подмосковье – «родина» всемирно известных павловопосадских платков, гжельской керамики, жостовской росписи по металлу. Секреты их производства бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Подмосковье славится и своими парками-заповедниками – «Лосиный остров», «Серебряный бор», «Завидово», «Приокско-террасный заповедник».

С регионом связаны имена многих выдающихся отечественных писателей, ученых, общественных деятелей, военачальников. В их числе – такие корифеи русской и мировой литературы, как А.П.Чехов и А.А.Блок.

Убежден, что участники презентации смогут сегодня ближе познакомиться с многогранными возможностями Московской области, ее славной историей, богатыми традициями и культурой.

Хотел бы пожелать руководству, лично губернатору А.Ю.Воробьеву, всем жителям Подмосковья здоровья, благополучия и новых успехов. А участникам презентации – интересного вечера и всего самого доброго.

Благодарю за внимание.