Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Йеменской Республики Х.Аль-Ямани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел Йеменской Республики (ЙР) Халед Хусейн Аль-Ямани обменялись поздравительными телеграммами по случаю 90-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего преодоления переживаемого Йеменом затяжного военно-политического кризиса. В данном контексте С.В.Лавров вновь подтвердил необходимость налаживания под эгидой ООН широкого национального диалога с участием всех ведущих политических сил ЙР. Было также отмечено, что восстановление мира и согласия в этой стране откроет путь для возобновления в полном объеме имеющих длительную историю многоплановых российско-йеменских связей.