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31.10.1818:49 Новости / Сирийская Арабская Республика / Обстановка в Сирии и перспективы внутрисирийского диалога

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем руководства сирийского Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамилем

2066-31-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

31 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя руководства сирийского Фронта за перемены и освобождение, руководителя «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамиля.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных аспектов урегулирования сирийского кризиса, включая задачу скорейшего формирования Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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