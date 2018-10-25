О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с помощником Генсекретаря ООН – военным советником по вопросам операций ООН по поддержанию мира Карлосом Умберто Лойти

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с помощником Генсекретаря ООН - военным советником по вопросам операций ООН по поддержанию мира генерал-лейтенантом К.У.Лойти.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности деятельности ООН на миротворческом треке. С обеих сторон обозначена заинтересованность в подключении к ней Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рассмотрены инициативы Генсекретаря в области миротворчества и деятельность ряда ооновских миссий, в том числе Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанах (СООННР).

В ходе визита К.У.Лойти также был принят в Министерстве обороны России. Запланировано его участие в миротворческих учениях ОДКБ «Нерушимое братство» (Екатеринбург, 28 октября - 4 ноября с.г.), «на полях» которых он также встретится с представителями Секретариата ОДКБ и профильных российских ведомств.