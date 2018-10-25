О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с исполнительным директором международной НПО «Шейх Групп» С.Шейхом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял исполнительного директора международной НПО «Шейх Групп» Сальмана Шейха.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.