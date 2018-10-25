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31.10.1817:21 Новости / Ситуация вокруг Сирии / Ситуация вокруг Сирии

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с исполнительным директором международной НПО «Шейх Групп» С.Шейхом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

31 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял исполнительного директора международной НПО «Шейх Групп» Сальмана Шейха.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 

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