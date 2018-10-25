О четвертом раунде российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября в Москве состоялся четвертый раунд российско-японских переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел (И.В.Моргулов – Т.Мори) по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В консультациях с российской стороны приняли участие представители федеральных ведомств и Правительства Сахалинской области.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы, касающиеся осуществления проектов сотрудничества по пяти перспективным направлениям (аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов), с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона. Обсуждалась также тематика создания режима свободного передвижения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

Сроки следующего раунда будут согласованы по дипломатическим каналам.