О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аль Халифой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аль Халифой, находящимся в Москве для участия в мероприятиях, приуроченных к 200-летию Института востоковедения РАН.

В ходе беседы был рассмотрен широкий круг вопросов дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений между Россией и Бахрейном. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Манамы на поддержание регулярного политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива. Отмечена безальтернативность преодоления сохраняющихся в данном стратегически важном районе мира конфликтов и кризисов политико-дипломатическими методами, в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН. Выражено также единое мнение важности консолидации усилий в интересах эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремистской идеологией.