О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Египта М.Эльбадри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Арабской Республики Египет Мухаммадом Эльбадри, находящимся в Москве для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию Института востоковедения РАН.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая наращивание внешнеполитического взаимодействия в русле реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента АРЕ А.Сиси в Россию 15-17 октября с.г. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о путях урегулирования существующих на Ближнем Востоке и в Северной Африке кризисных ситуаций, в частности в Сирии, Ливии и Йемене.