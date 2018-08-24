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1.09.1815:55 Новости

Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос СМИ “на полях” встречи Президента России В.В.Путина и Президента Азербайджана И.Алиева, Сочи, 1 сентября 2018 года

1599-01-09-2018

Вопрос: В связи с убийством главы ДНР А.В.Захарченко планируются ли контакты с кем-то, кто исполняет его обязанности? 

С.В.Лавров: Все заявления уже были сделаны пресс-службой Президента России В.В.Путина. Мне добавить нечего. 

Откровенная провокация, направленная на срыв выполнения Минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями. В нынешней ситуации, наверное, невозможно разговаривать о ближайших встречах в “нормандском формате”, как этого хотели многие наши европейские партнёры. 

Это серьёзная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы этим сейчас занимаемся.

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