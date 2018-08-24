О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве А.Адайле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджада Оде Адайле по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования, включая задачи содействия процессу возвращения сирийских беженцев на родину, в том числе из Иордании.

Были также затронуты некоторые практические соображения по дальнейшему поступательному развитию многоплановых российско-иорданских связей.