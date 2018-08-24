Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова телепрограмме «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия - 1», Москва, 1 сентября 2018 года

Вопрос: У меня такое ощущение, что речь Президента Франции Э.Макрона перед французскими дипломатами написали в Вашем секретариате - мысли о том, что Европа может обойтись без США, что нужно выстраивать отношения с Россией и Турцией.

С.В.Лавров: Честно говоря, не могу себе представить, чтобы Президент Франции Э.Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом.

Вопрос: То есть вызрело у них самих?

С.В.Лавров: Я уверен, что это вызревало не за один день, а за продолжительный период времени. И это связано не только с тем, что в 2016 г. произошла смена администрации в США.

В принципе образ действий США на международной арене, конечно, заставляет всех задуматься. Никто не хочет быть в ссоре с США, а наоборот - иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют. Диктуют так, что все сложившиеся за многие десятилетия договоренности и понимания в международных отношениях «идут по боку».

Вопрос: Мы сейчас находимся в переговорной, которую иногда неформально называют «молотовской», наверное, В.М.Молотов первый проводил здесь переговоры после открытия здания. Ваш кабинет дальше по коридору. Сейчас Вы входите, Вам в приемной говорят: «Сергей Викторович, М.Помпео звонит». Хочется ли общаться с Госсекретарем США после очередного ряда санкций на этой неделе?

С.В.Лавров: Здесь речь идет не о том. Хочется - не хочется, нравится - не нравится, но это наша работа. Мы должны работать со всеми коллегами, какие бы проблемы ни возникали в отношениях. Мы не из тех стран, которые встают в позу «обиженного» - мол если Вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними не согласны. Но мы никогда не захлопываем дверь. Нет сомнения в том, что в США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников Администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это «аукнется» среди русофобов. Я считаю, что это просто печальная страница американской истории.

Вопрос: На днях Посольство России в Вашингтоне заявило, что Америка близка к точке невозврата в общении с Москвой, в частности введя последний пакет санкций. Может ли действительно возникнуть такая ситуация, когда Вы входите в приемную, Вам говорят, что звонит Госсекретарь США М.Помпео, а Вам даже не «хочется или не хочется» говорить, а уже просто не о чем.

С.В.Лавров: «Хочется или не хочется» - это не те категории, которыми мы оперируем. «Точка невозврата» - тоже фигура речи, «возврат» есть всегда. Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления без какого-либо факта, предъявленного в обоснование таких санкций, контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик. Но из любого тупика есть выход. Как только наши партнеры будут готовы разговаривать на основе взаимного уважения и учета интересов, мы всегда открыты к этому диалогу.