Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Н.Буритой по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Насер Бурита обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку уровню российско-марокканского взаимодействия в различных областях, успешно развивающегося на основе подписанной в Москве в 2002 году Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Королевством Марокко и одобренного в ходе визита в Россию Короля Марокко Мухаммеда VI в марте 2016 года Заявления об углубленном стратегическом партнерстве. При этом подчеркнуто совпадение или близость позиций двух государств по ключевым международным и региональным проблемам, выражена обоюдная заинтересованность Москвы и Рабата в дальнейшем развитии доверительного политического диалога, совершенствовании многопланового сотрудничества на благо народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в регионе Магриба, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в мире в целом.