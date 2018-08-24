Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 30 августа 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Приветствуем вступление в силу с 00.00 29 августа «школьного перемирия». Первые сутки показали, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, но обстрелы со стороны ВСУ, по поступающей информации, не прекратились.

К сожалению, опыт согласованных ранее в Контактной группе «перемирий» продемонстрировал неготовность Киева принять реальные меры по деэскалации. Заряженность украинской стороны на конфронтацию и продолжение обструкционистской линии в вопросах выполнения минского «Комплекса мер» подтвердило заседание Контактной группы 22 августа. Под надуманными предлогами украинские представители отказались согласовать предложенные главой СММ ОБСЕ на Украине Э.Апаканом дополнительные меры военной безопасности: поэтапный отвод вооружений на секторальной основе, разведение сил, разминирование, публикация приказов о прекращении огня, выработка механизма наказания виновных в обстрелах.

Украинские переговорщики сорвали возможность согласования разведения сил в Станице Луганской. В недельном отчете СММ от 28 августа Миссия подтвердила, что необходимый для разведения сил семидневный режим полной тишины на участке в Станице Луганской соблюдался много раз. Киев не реагирует на подтвержденные СММ, в т.ч. на этой неделе, данные о продвижении ВСУ внутрь участков разведения в Петровском и Золотом, что создает угрозу превращения районов разведения в «горячие точки». Саботаж украинской стороной выполнения рамочного решения Контактной группы от 21 сентября 2016 г. о разведении сил делает задачу по деэскалации напряженности на линии соприкосновения практически невыполнимой.

Ситуация «на земле» подтверждает настрой Киева на эскалацию. 23 августа в преддверии Дня независимости Украины ВСУ предприняли очередную попытку прорыва линии разграничения в районе Желобка. СММ зафиксировала более 500 выстрелов из артиллерии в этом районе и ряд пожаров. Накануне СММ засекла масштабную (179 единиц техники) переброску железной дорогой артиллерии, танков и бронемашин ВСУ к линии соприкосновения. Всего в результате обстрелов силовиков в августе были повреждены домостроения в Гольмовском, Докучаевске, Долмитном, Донецком, Желобке, Старомихайловке и Ясиноватой. Прицельным огнем из ПТУРов уничтожен санитарный автомобиль в Набережном 7 августа, а также грузовик с известняком в Докучаевске 28 августа. Водитель погиб.

Обратили внимание на информацию СММ от 28 августа о жертвах среди мирных жителей Горловки и Зайцево, пострадавших в результате обстрелов в мае-июне. Призываем Миссию оперативнее реагировать на информацию об обстрелах. В доклады СММ должна включаться детальные сведения о жертвах и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Необходимо нарастить наблюдение на линии соприкосновения. Патрулирование, в т.ч. с беспилотников, следует вести равномерно и пропорционально по обе стороны линии соприкосновения. Недопустимы искажение или ограничение в подаче информации в пользу одной из сторон конфликта, а также нарушения мандата Миссии.

Для устойчивой деэскалации в Донбассе необходим комплекс синхронных шагов в сферах безопасности и политики, как это было согласовано на высшем уровне. Пока украинская сторона к этому не готова. На заседании Контактной группы 22 августа украинские переговорщики вновь отказались зафиксировать на бумаге утвержденную саммитами «нормандской четверки» в 2015 и 2016 гг. «формулу Ф.-В.Штайнмайера», ссылаясь на необходимость получения инструкций от «нормандского формата». Однако и там Киев торпедирует этот вопрос. Получается замкнутый круг.

Завис вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных». Украинские переговорщики не подтверждают данные по запрошенным Донецком и Луганском заключенным и не отвечают на запрос о процессуальном статусе лиц, якобы не пожелавших возвращаться в Донбасс.

Нет условий для амнистии. Закон о «реинтеграции Донбасса» перечеркнул возможность выполнения соответствующего положения «Комплекса мер». Министр внутренних дел Украины А.Аваков в интервью «Украинской правде» подтвердил, что амнистии, какой она должна быть по «Комплексу мер», не будет. В этих условиях вновь призываем ОБСЕ провести сравнительный анализ «Комплекса мер» и украинского закона о «реинтеграции».

Нежелание украинской стороны вступать на путь диалога с Донецком и Луганском и принять меры для политического урегулирования внутреннего конфликта подтвердил Президент П.Порошенко. Суть его выступления на торжествах по случаю Дня независимости Украины сводилась не к поиску вариантов урегулирования противоречий с Донбассом, а к призывам к Западу ввести новые санкции против России.

Настрой украинского руководства пестуют из-за рубежа. Особенно опасными рискуют стать военные поставки из США и Канады. На украинском заводе «Импульс» налажен выпуск американских боеприпасов «ПГОФ-40» для гранатометов. До конца 2021 г. ВСУ будут оснащена ПТРК «Джавелин». В 2019 г. Вашингтон планирует поставить Киеву ПЗРК «Стингер» и боеприпасы к ним. Оттава выдала фирме «PGW Defense technologies» разрешение на поставку на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок. Представители посольства Канады встречаются с радикалами из батальона «Азов», на сайте которого размещены подтверждающие фотографии.

Из-за позиции Киева не решаются острые гуманитарные проблемы Донбасса – вопрос о пенсиях для маломобильных пенсионеров и о ремонте моста в Станице Луганской. Представители Киева на заседании в Минске 22 августа заблокировали предложенную координатором Т.Фришем совместную декларацию о неприменении пыток к заключенным. Проигнорировали предложения Донецка создать переговорные рамки для решения проблемы без вести пропавших. Не проявили заинтересованности в переводе для отбывания наказания на Украине более 100 заключенных в Донецке и Луганске из числа лиц, не связанных с конфликтом.

Продолжая саботировать «Комплекс мер», раскручивая антироссийскую истерию, Киев делает ставку на радикалов. В результате на Украине растет число преступлений на почве национальной ненависти. Спецдокладчики СПЧ ООН по праву на жилище и по нацменьшинствам осудили «отвратительные акты насилия в отношение цыган», констатировали рост человеконенавистнической риторики на Украине. Западные СМИ подтверждают попытки украинских радикалов пропагандировать национализм за рубежом. Вслед за «Spiegel» и «Guardian» уже «Deutsche Welle» опубликовала видеоролик, на котором прибывший на лечение в ФРГ солдат ВСУ отдает нацистское приветствие. СММ зафиксировала новые акты вандализма на мемориалах Второй мировой войны, попытки радикалов надавить на суд. Призываем Миссию ускориться с подготовкой тематического доклада о проявлениях национализма, неонацизма и расовой нетерпимости на Украине.

Киев продолжает зачищать медиапространство, поощряет гонения на журналистов, вмешивается в дела церкви. Под арестом под надуманным предлогом до сих пор главред «РИА Новости» К.Вышинский. Под угрозой денонсации соглашения аренды власти вынудили наместника Киево-Печерской лавры убрать из музейной экспозиции фотографию, на которой запечатлены Президенты России и Украины. Призываем СММ плотнее отслеживать ситуацию вокруг православной церкви, подробно докладывать о случаях нападений на храмы, притеснении священнослужителей, попрании свободы совести и вероисповедания.

Украинские власти продолжают нарушать языковые права нацобщин. Попытки Киева заключить в обход принятого закона об образовании сепаратные договоренности с отдельными государствами-членами ЕС еще больше дискриминируют русский язык, который оказывается в ущемленном положении как по отношению к украинскому, так и к языкам государств-членов ЕС.

Продолжается «охота» за россиянами, по тем или иным причинам оказавшимися на территории Украины. 10 августа Киев на незаконных основаниях в порту Херсона заблокировал российский танкер «Механик Погодин». Требуем немедленного освобождения российского судна. Моряки с судна «Норд», задержанного украинцами, до сих пор не могут вернуться в Россию.

Сомневаемся, что продолжение антироссийской политики принесет сколько-нибудь ощутимые политические дивиденды нынешним властям Украины. Население страны волнуют совершенно другие проблемы – экономические проблемы, социальная незащищенность, безнаказанность радикалов, наконец, вооруженное противостояние с согражданами на востоке страны. Очевидно, что приступать к решению этих действительно острых системных задач в Киеве не желают.

Благодарю за внимание.