Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на доклад Действующего председателя ОБСЕ, мининдел Италии Э.Моаверо-Миланези, Вена, 30 августа 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемый господин Министр,

Рады приветствовать Вас в Постсовете ОБСЕ. Благодарим за уточнение приоритетов итальянского председательства.

Убеждены, что возможности ОБСЕ могут и должны быть эффективно использованы для преодоления текущих разногласий и выработки приемлемых решений проблем евроатлантической безопасности. Завершившиеся полгода под руководством Италии в ОБСЕ подтвердили, что при ответственном подходе председательства задача возрождения «духа Хельсинки» вполне достижима.

Именно в условиях беспрецедентной взаимосвязанности и открытости экономик, свободы передвижения людей и распространения идей, перехода к новому технологическому укладу, а также становления полицентричного мироустройства особенно востребовано укрепление кооперативных начал обеспечения международной безопасности. В сложной и многомерной картине международных отношений преимущество получают те страны, которые проявляют способность договариваться и коллективно выстраивать механизмы глобального управления в XXI веке. Полагаем, что накопленный за 43 года существования ОБСЕ опыт в решении актуальных проблем в Евро-Атлантике позволит и далее использовать заложенный в нее объединительный потенциал во благо народов наших стран.

Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с итальянским председательством в содействии урегулированию кризисов на пространстве ОБСЕ.

Разделяем настрой на скорейшее разрешение внутриукраинского конфликта. Для этого имеются все необходимые слагаемые. Одобренный резолюцией 2202 СБ ООН минский «Комплекс мер» является международно-правовой «дорожной картой» урегулирования. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине осуществляет международную верификацию исполнения сторонами конфликта своих обязательств. Минская Контактная группа обеспечивает их сопровождение и прорабатывает конкретные шаги по реализации договоренностей. При необходимости поддержку диалогу способны оказать государства «нормандского формата». Убеждены – для успешного урегулирования длящегося более 4 лет конфликта не достает только политической воли в Киеве мирно решать с собственными согражданами на востоке страны накопившиеся проблемы. Делать это нужно через прямой диалог с Донецком и Луганском.

Важно сохранить единство внешних посредников в урегулировании нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов на основе учета позиций сторон. Отмечаем усилия спецпредставителя Действующего председателя по Приднестровью Ф.Фраттини в поддержании динамики переговорного процесса. 10 лет мира в Закавказье дают основание надеяться на прогресс в диалоге Грузии, Абхазии и Южной Осетии в рамках Женевских международных дискуссий. ОБСЕ призвана продолжать поддержку политического решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 СБ ООН.

Согласны с тезисом о важности открытого и уважительного разговора по всем вопросам. Поддерживаем продолжение «структурированного диалога» для деэскалации ситуации в военно-политической сфере.

По-прежнему считаем, что совместная работа в рамках первой «корзины» имеет серьезные перспективы. Позитивно оцениваем работу итальянского председательства на этом направлении. Особо хотелось бы отметить успешное проведение антитеррористической конференции (Рим, 10-11 мая). Перед лицом нарастающей угрозы терроризма создание глобального антитеррористического фронта остается нашей общей задачей. Не снижается актуальность совместных усилий по противодействию возвращающимся иностранным террористам-боевикам. Также важно уделять внимание борьбе с распространением террористической идеологии и финансированием терроризма.

Считаем необходимым повысить антинаркотический профиль ОБСЕ. Важность этой задачи подтверждается неутешительными данными в докладах ООН. Убеждены, что ОБСЕ могла бы внести вклад в глобальные антинаркотические усилия на основе итогов предстоящей 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

В сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий открыты к деполитизированному и взаимовыгодному диалогу и сотрудничеству. Рассчитываем, что предстоящая 27-28 сентября в Риме конференция председательства на эту тему будет успешной.

Полагаем, что наши общие задачи в борьбе с транснациональными угрозами должны найти достойное отражение в итогах декабрьского СМИД в Милане.

Отмечаем эффективную работу итальянского председательства в экономико-экологическом измерении ОБСЕ. Положительно оцениваем состоявшиеся в январе в Вене и в мае в Венеции подготовительные мероприятия Экономфорума по проблематике продвижения инноваций, развития человеческого капитала и совершенствования надлежащего государственного и корпоративного управления. Приветствуем планы выработать к СМИД в Милане проект декларации по вопросам цифровой экономики. Готовы подключиться к его подготовке.

Необходимо продолжать диалог по теме экономической взаимосвязанности, способствовать налаживанию контактов между интеграционными объединениями Евразии и Европы с целью воплощения концепции единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Серьезной оптимизации требует человеческое измерение ОБСЕ. Сохраняются тематические перекосы, организационные проблемы и нередкий выход профильных исполнительных структур за рамки своих мандатов. Надеемся, что Италии за оставшееся время удастся ответить на эти вызовы.

Приоритетное внимание должно уделяться уважительному отношению к традиционным ценностям человечества, социальным и экономическим правам человека, правам нацменьшинств (включая языковые и образовательные), борьбе с торговлей людьми, недопустимости преследования журналистов и СМИ по политическим мотивам, сохранению культурно-исторического наследия, сокращению безгражданства, невмешательству в частную и семейную жизнь, искоренению дискриминации в спорте. Необходимо наращивать противодействие распространению экстремистской и неонацистской идеологии, обелению нацистов и их приспешников, разрушению и осквернению памятников борцам антигитлеровской коалиции, попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала.

Согласны с актуальностью миграционной проблематики. ОБСЕ способна внести свой вклад в усилия мирового сообщества в этой сфере.

Приветствуем проведение в Риме 29 января конференции против антисемитизма. Ожидаем подвижек по выполнению поручения СМИД ОБСЕ в Базеле (2014 г.) о разработке деклараций по борьбе с нетерпимостью в отношении христиан, мусульман и последователей других религий.

Поддерживаем настрой председательства на укрепление взаимодействия с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству. Для этого в нашей Организации существуют достаточные нормативные рамки. Главное – сохранить консенсусные начала в деле содействия партнерам.

Приветствуем намерение председательства развивать отношения с другими международными организациями. Призываем активно задействовать принятую на саммите в Стамбуле в 1999 г. «Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве» и вести работу в инклюзивном ключе, охватывая ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

Настроены продолжать поиск приемлемых для всех вариантов институционального укрепления ОБСЕ посредством принятия ее Устава, исправления тематического и географического дисбалансов, выработки единых правил работы исполнительных структур и принципов наблюдения за выборами. Рассчитываем, что итальянское председательство и руководство Секретариата ОБСЕ продолжат координировать деятельность исполструктур и полевых присутствий, не допуская использования инструментария ОБСЕ в узкогрупповых интересах в угоду текущей политической конъюнктуре.

Господин Министр,

Россия готова к партнерскому взаимодействию с итальянским председательством ОБСЕ на основе равного учета интересов всех государств-участников. Надеемся, что предстоящие традиционно напряженные месяцы подготовки к СМИД ОБСЕ в Милане станут плодотворными и результативными.

Благодарю за внимание.