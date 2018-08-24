Заявление МИД России

Трагическая весть пришла из Донецка – в результате террористического акта погиб Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Выражаем соболезнования родным и близким А.Захарченко, желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим при взрыве, а жителям Донбасса – мужества и стойкости.

Уверены, что оперативно будет проведено соответствующее расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и выявлены исполнители и заказчики преступления.

Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного «школьного» перемирия. Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на Юго-Востоке Украины.

Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины. Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе.