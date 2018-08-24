О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Эритреи О.Салехом

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31 августа в Сочи состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Эритрея Османом Салехом, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

В ходе заинтересованного обмена мнениями был обстоятельно обсужден весь комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эритрейского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях с акцентом на продвижение совместных проектов по освоению месторождений минерального сырья, созданию объектов инфраструктуры. Выражена также взаимная нацеленность на наращивание практического взаимодействия в сферах высшего образования и подготовки кадров.

Главами внешнеполитических ведомств был подтвержден настрой Москвы и Асмэры на углубление диалога и тесную координацию подходов на основе фундаментальных принципов международного права. При рассмотрении актуальной региональной проблематики внимание было уделено поиску путей урегулирования конфликтов и стабилизации обстановки в Африке на основе сформулированного Африканским союзом принципа «африканским проблемам – африканское решение». Отмечено, что позитивное развитие событий на Африканском Роге, включая начавшуюся нормализацию отношений Эритреи с Эфиопией и Сомали, способствует созданию благоприятных условий для наращивания деятельности российских экономоператоров в этом субрегионе.