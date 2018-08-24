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31.08.1818:13 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с депутатом ливанского парламента Т.Франжье

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

31 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане. При этом особое внимание было уделено проблеме сирийских беженцев и возможным российско-ливанским усилиям по содействию их возвращению на родину.

Обсуждалось также состояние и перспективы расширения сотрудничества между Россией и Ливаном в различных областях.

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