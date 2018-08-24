О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с депутатом ливанского парламента Т.Франжье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане. При этом особое внимание было уделено проблеме сирийских беженцев и возможным российско-ливанским усилиям по содействию их возвращению на родину.

Обсуждалось также состояние и перспективы расширения сотрудничества между Россией и Ливаном в различных областях.