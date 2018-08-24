Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о проведении в Таллине международного форума по критике коммунистической идеологии и открытии на его «полях» мемориала «жертвам коммунизма»

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать открытие мемориала «жертвам коммунизма» в Таллине 23 августа и проведенный форум по критике коммунистической идеологии?

Ответ: Приходится констатировать, что эстонскими организаторами подобного рода инициатив движет стремление переписать историю в выгодном для себя ключе. Прослеживаются упорные попытки по-своему трактовать события нашего общего прошлого в угоду собственным идеологическим установкам, обвиняя во всех своих бедах современную Россию.

Устроители прошедших мероприятий – эстонские власти – в очередной раз продемонстрировали узость своего политико-исторического мировоззрения, что отнюдь не способствует улучшению наших отношений.