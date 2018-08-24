Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

31.08.1817:19 Новости

Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о проведении в Таллине международного форума по критике коммунистической идеологии и открытии на его «полях» мемориала «жертвам коммунизма»

1589-31-08-2018

 

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать открытие мемориала «жертвам коммунизма» в Таллине 23 августа и проведенный форум по критике коммунистической идеологии?

Ответ: Приходится констатировать, что эстонскими организаторами подобного рода инициатив движет стремление переписать историю в выгодном для себя ключе. Прослеживаются упорные попытки по-своему трактовать события нашего общего прошлого в угоду собственным идеологическим установкам, обвиняя во всех своих бедах современную Россию.

Устроители прошедших мероприятий – эстонские власти – в очередной раз продемонстрировали узость своего политико-исторического мировоззрения, что отнюдь не способствует улучшению наших отношений.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений