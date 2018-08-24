Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ относительно опубликованной на интернет-портале «Баззфид» конфиденциальной информации о банковских операциях Посольства России в США

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать очередные публикации конфиденциальной информации о банковских транзакциях Посольства России в США на интернет-ресурсе «Баззфид»?

Ответ: Действительно, на днях интернет-ресурс «Баззфид» опубликовал еще одну порцию спекуляций вокруг банковских операций российского Посольства в США и наших дипломатов. Так же как и в ноябре прошлого и январе текущего года, речь в статье идет об очередных конспирологических теориях вокруг рутинных переводов заработной платы и перечисления денежных средств возвращающимся домой работникам нашего загранучреждения. Цель подобных «вбросов» ясна – вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Опять сталкиваемся с ситуацией, когда представители американских СМИ получают конфиденциальную информацию о финансовых операциях наших сотрудников, очевидно, не без прямой поддержки спецслужб США.

Приходится констатировать, что официальный Вашингтон фактически идет на нарушение тайны банковской информации и разглашение персональных данных, что противоречит американскому законодательству и правоприменительной практике. Кроме того, власти США снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств. К нашему сожалению, несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным.

Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации и ее граждан, а также привлечь к строгой ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц.