Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Государства Эритрея О.Салехом, Сочи, 31 августа 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Коллеги,

Рады вас приветствовать в Сочи. Хорошо помним наши переговоры полтора года назад в Москве. Рассчитываем сегодня продолжить разговор по всем вопросам наших отношений.

Сегодня также обсудим сотрудничество в сфере внешней политики, двусторонние отношения, в которых необходимо наращивать торгово-экономическую составляющую и развивать хорошие гуманитарные, образовательные и культурные контакты.

Особый интерес для нас представляют ваши оценки того, что происходит на африканском континенте, прежде всего, в районе Африканского Рога, где в последнее время мы наблюдаем очень позитивные перемены.

Безусловно, хотели бы поблагодарить вас за тесную координацию наших подходов в ООН и на других международных площадках, где мы выступаем с единых или очень близких позиций.

В этом году отмечается 25-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти четверть века мы достигли очень высокого уровня политического взаимодействия и взаимопонимания.

Ценим, что в июне 2014 г. Вы, г-н Министр, первым из высокопоставленных зарубежных представителей посетили Крым после воссоединения полуострова с Российской Федерацией. С тех пор связи Эритреи с Крымом активно развиваются. В этом году представительная делегация Вашей страны участвовала в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и «Форуме друзей Крыма» в апреле этого года.

Очень дорожим традициями дружбы и теми отношениями, которые явно встречают активную поддержку и живой интерес со стороны народов наших стран. Заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества.

Еще раз добро пожаловать.