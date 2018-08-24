О переговорах в Хартуме по урегулированию в Центральноафриканской Республике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27-28 августа в Хартуме (Республика Судан) под эгидой Президента Республики Судан О.Башира прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в Центральноафриканской Республике (ЦАР) между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака».

По итогам состоявшихся контактов подписана Хартумская декларация, в которой объявлено о создании Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР. В документе содержится обязательство уважать права человека, обеспечить свободное и безопасное передвижение представителей гуманитарных и иных неправительственных организаций на всей территории страны. Зафиксированы приверженность инициативе Африканского союза по установлению мира и безопасности в ЦАР, готовность к началу мирного процесса с центральным Правительством. В декларации также выражается признательность России, благодаря посредническим усилиям которой стало возможным проведение хартумской встречи.

29 августа из Хартума в Банги прибыл спецпредставитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Посол по особым поручениям К.В.Шувалов. Он был принят Президентом Центральноафриканской Республики Ф.А.Туадерой, который выразил признательность руководству Российской Федерации за проделанную работу. В ответ с российской стороны было подчеркнуто, что оказанное нами содействие идет в русле усилий африканского сообщества, которое вносит решающий вклад в разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте в соответствии со сформулированным Африканским союзом принципом – «африканским проблемам – африканское решение».

Российская Федерация, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником Международной группы поддержки ЦАР, намерена продолжать плотное сопровождение начавшегося в этой стране процесса национального примирения, действуя в координации с руководством Республики Судан, Африканским союзом, а также на площадке ООН и её Совета Безопасности.