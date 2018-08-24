О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллемом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 августа состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валидом Муаллемом, прибывшим в Москву с рабочим визитом.

В ходе переговоров основное внимание было уделено доверительному обсуждению развития обстановки в Сирии и вокруг нее, включая перспективы межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом констатировано обоюдное стремление России и Сирии предпринимать скоординированные шаги в рамках активизации многосторонних усилий, в том числе в «Астанинском формате», по содействию устойчивому продвижению сирийского урегулирования, включая завершение ликвидации очага международного терроризма в САР.

Предметно были рассмотрены вопросы формирования Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и обеспечения безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

С.В.Лавров и В.Муаллем обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в целом и условились продолжать углубленный политический диалог по международной и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес для Москвы и Дамаска.