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30.08.1820:39 Новости / Сирийская Арабская Республика / Обстановка в Сирии и перспективы внутрисирийского диалога

О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллемом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 августа состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валидом Муаллемом, прибывшим в Москву с рабочим визитом.

В ходе переговоров основное внимание было уделено доверительному обсуждению развития обстановки в Сирии и вокруг нее, включая перспективы межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом констатировано обоюдное стремление России и Сирии предпринимать скоординированные шаги в рамках активизации многосторонних усилий, в том числе в «Астанинском формате», по содействию устойчивому продвижению сирийского урегулирования, включая завершение ликвидации очага международного терроризма в САР.

Предметно были рассмотрены вопросы формирования Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и обеспечения безопасного и достойного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

С.В.Лавров и В.Муаллем обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в целом и условились продолжать углубленный политический диалог по международной и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес для Москвы и Дамаска.

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