Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллемом, Москва, 30 августа 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели переговоры по всему спектру нашего внешнеполитического взаимодействия и считаем их весьма полезными.

Разумеется, в центре наших переговоров была ситуация в Сирии и вокруг нее, положение в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в целом.

С удовлетворением констатировали, что подавляющая часть территории Сирийской Арабской Республики освобождена от террористов. Остаются задачи ликвидации пока еще сохраняющихся террористических очагов, прежде всего, в районе зоны деэскалации Идлиб. Неприемлемо, что террористы, которые там окопались, прежде всего из «Джабхат ан-Нусры», пытаются использовать эту зону деэскалации для подготовки атак на позиции сирийской армии и даже попыток атаковать с помощью дронов территорию российской военной базы в Хмеймиме.

Обменялись оценками хода действий по размежеванию вооруженной оппозиции, которая готова к диалогу с Правительством Сирии от террористов. Мы обсудили переговоры, которые продолжает вести на эту тему Российская Федерация с Турецкой Республикой.

Наши сирийские друзья поделились ходом своих усилий по организации дополнительных локальных замирений с вооруженными формированиями, которые находятся в Идлибе и которые хотели бы отмежеваться от «Джабхат ан-Нусры», а также своими усилиями по обеспечению безопасности гражданского населения в этой зоне деэскалации.

С обеих сторон была подтверждена приверженность к скорейшему началу политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, договоренностей, которые были достигнуты между самими сирийцами в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Рассмотрели вопросы, связанные с созданием условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам их постоянного проживания. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллем рассказал о том, что предпринимается сирийским Правительством для того, чтобы обеспечить такое возвращение при условии безопасности и недискриминационного отношения к возвращающимся.

Мы едины в том, что сейчас особую срочность приобретает мобилизация международного сообщества на участие в работе по созданию условий для возвращения беженцев, включая оказание гуманитарной помощи, содействие в восстановлении социально-экономической инфраструктуры, реализации проектов, которые обеспечивали бы возвращающихся рабочими местами. Россия готова наращивать свой вклад в решение этих задач. Данные вопросы будут одними из приоритетных в ходе завтрашних переговоров Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллема с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым в качестве сопредседателей российско-сирийской Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Считаем, что и другие страны должны активно подключаться к этим усилиям. Особую роль отводим здесь ООН, структурам, которые функционируют в рамках системы Организации – различные специализированные учреждения, фонды, программы. В соответствии со своими уставными документами они должны активно включаться в работу по мобилизации международной помощи на указанные цели.

Хорошо известно, что прогресс в деле сирийского урегулирования и борьбы с терроризмом, в решении гуманитарных вопросов и создании условий для возвращения беженцев не всем по душе. Предпринимаются усилия затормозить эти процессы, используя различных провокаторов, включая экстремистов и известных провокаторов, которые называют себя «Белыми касками» и славятся тем, что устраивают постановочные сцены применения якобы сирийским Правительством химических отравляющих веществ для того, чтобы дать западным странам предлог для нанесения ударов по Сирии. Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами «на столе» через Министерство обороны Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они «не играли с огнем».

Вместо односторонних геополитических проектов мы призываем всех, включая арабские страны, Европу, США объединить усилия в целях мирной и стабильной Сирии. Стабильность этой страны принципиально важна для обеспечения безопасности и процветания всего ближневосточного и североафриканского региона.

Мы договорились о дальнейшей координации действий по вопросам сирийского урегулирования и по другим аспектам повестки дня в этом важном для судеб всего мира регионе.

Вопрос (адресован обоим министрам): Как вы оцениваете «выразительные» заявления США в адрес Сирии относительно применения химоружия?

С.В.Лавров (отвечает после В.Муаллема): Что касается химического оружия и угроз со стороны США и других западных стран, то их послужной список в этой сфере хорошо известен. Он базируется на провокациях, которые устраивались с тем, чтобы получить предлог для нанесения ударов по позициям сирийской армии.

Показательно, что инциденты в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне и 2018 г. в Думе, под предлогом которых были нанесены удары, до сих пор окончательно не закрыты по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В обоих случаях были грубейшим образом нарушены нормы и процедуры, соблюдать которые требует Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО). Доклад ОЗХО по инциденту в апреле 2018 г. в Думе до сих пор не выпущен. Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег к недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией. Но попытки такого манипулирования продолжаются и даже нарастают.

Вопрос: Как Вы относитесь к присутствию американских военных на территории Сирии?

С.В.Лавров: Присутствие США и других западных стран на территории Сирии нелегитимно. Американцы многократно обещали и заявляли публично, в том числе устами своего Президента Д.Трампа, что они уйдут из Сирии. Но каждый раз находили дополнительные предлоги, чтобы там остаться. Сначала говорили, что уйдем, как только нанесем удар по ИГИЛ. Потом появился новый критерий — необходимость стабилизировать общую ситуацию в стране. Теперь уже заявляется о необходимости американцев там оставаться до тех пор, пока не начнется, а то и не закончится процесс т.н. «политического перехода». Все это не очень красит наших американских партнеров. Также они не раз нам обещали ликвидировать незаконно созданную ими в одностороннем порядке т.н. «зону безопасности» Ат-Танф и обеспечить доступ ооновцев и международных организаций в лагерь беженцев «Рукбан», который активно используется остатками игиловцев для того, чтобы набираться сил, восстанавливаться и наносить удары по позициям сирийской армии. Отмечу, что в ходе наших последних контактов с американцами вроде бы вырисовывается понимание о том, что следует как можно скорее открыть лагерь «Рукбан» и под эгидой ООН вывести оттуда беженцев, чтобы они могли вернуться к своим родным очагам. Надеюсь, это понимание реализуется и воплотится в практические дела.

У американского присутствия в Сирии есть не только военный аспект. Категорически возражая против вовлечения мирового сообщества в создание условий для возвращения беженцев на территорию Сирии, которая подконтрольна Правительству САР, одновременно наши американские коллеги занимаются активным обустройством восточного берега Евфрата, восстанавливают там инфраструктуру, социально-экономические сети и даже создают там квазигосударственные органы местного самоуправления. Это тревожит и чревато попытками расколоть Сирию, что является абсолютно недопустимым и грубым нарушением всех решений СБ ООН, который многократно требовал уважать суверенитет и территориальную целостность САР.

Еще раз подчеркну, что односторонние действия – это путь в никуда. Нас всех должны были хоть чему-то научить ситуации, которые складывались с вторжением в Ирак и агрессией против Ливии. Проблему Сирии, региона можно решить только через коллективные действия без каких-то скрытых односторонних повесток дня и двойных стандартов. Мы по-прежнему, как и раньше, готовы к такой открытой работе со всеми без исключения внешними игроками и, естественно, со странами региона.

Вопрос: Вчера и сегодня Вы говорили о предпринимаемых российскими и турецкими военными усилиях по проработке начала операции в Идлибе и размежевании между террористами «Джабхат ан-Нусры» и вооруженной оппозицией, которая готова на политический процесс. Есть ли какие-то конкретные сроки этого процесса? Будет ли это до саммита в Иране тройки стран – гарантов или после?

С.В.Лавров: Что касается российско-турецких контактов, прежде всего, по решению конкретных вопросов, связанных с разрядкой ситуации в зоне деэскалации Идлиб, с недопущением дальнейшего использования этой зоны террористами, прежде всего, «Джабхат ан-Нусрой», с задачами по размежеванию вооруженной оппозиции, готовой к диалогу с Правительством САР, от террористов, эти контакты продолжаются буквально в эти дни. У нас нет каких-то искусственных сроков, но это надо сделать как можно скорее. Как только договоренность будет достигнута, я уверен, что вы об этом узнаете.

Вопрос: Вчера Вы встречались с Вашим саудовским коллегой А.Аль-Джубейром. Играет ли Россия какую-то роль в сближении позиций Дамаска с другими арабскими странами?

С.В.Лавров: Мы действительно обсуждали проблемы региона в более широком контексте. Из контактов с Министром иностранных дел Саудовской Аравии А.Аль-Джубейром и с моими коллегами из других стран региона мне кажется, что у них все-таки укрепляется понимание того, что есть реальность, и она заключается в том, что Правительство САР обеспечивает суверенитет и законные интересы безопасности своей страны.

Мы всегда выступаем за то, чтобы арабская семья была единой. В ней сейчас существует не одна проблема. Выступаем за то, чтобы арабские страны сами определяли, как им жить в собственном регионе, и не допускали попыток манипулировать их интересами ради достижения чьих-то еще геополитических целей.