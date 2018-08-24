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30.08.1816:20 Новости / Япония

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Японии Т.Мори

1583-30-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29-30 августа в Москве состоялись российско-японские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам двусторонних отношений (И.В.Моргулов – Т.Мори).

Стороны обсудили состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия на международной арене, культурных и иных гуманитарных обменов в контексте подготовки встречи на высшем уровне «на полях» Восточного экономического форума в сентябре с.г.

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая актуальные вопросы формирования там новой архитектуры безопасности.

 

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