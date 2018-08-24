Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии В.Муаллемом, Москва, 30 августа 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой друг,

Коллеги,

Друзья,

Приветствуем вас в Министерстве иностранных дел в Москве!

Знаю, что у вас это не единственные переговоры в нашей столице. У вас еще запланированы переговоры с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым, который сменил Д.О.Рогозина на посту Председателя российской части Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Мы считаем, что эта встреча весьма своевременна. Еще остаются задачи окончательного искоренения терроризма на территории САР. Уже есть все основания начинать заниматься созданием условий для мирной жизни, возвращением беженцев. Безусловно, этому будут способствовать проекты экономического взаимодействия, которые обсуждаются в рамках двусторонней межправительственной комиссии. Конечно, мы обсудим внешние аспекты ситуации в вашей стране, включая необходимость задействования ресурсов международного сообщества для оказания помощи САР. Параллельно с этим нужно активизировать начатое в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога движение к запуску политического процесса. У всех этих усилий есть немало противников, желающих подорвать эти действия, не допустить быстрого возвращения к нормальной жизни, стабилизации обстановки. Мы видим подобные попытки, сегодня изложим вам наши оценки действий тех, кто пытается предпринимать подобные шаги.

Конечно, послушаем оценки, которые озвучат наши сирийские друзья. Позиция России и САР абсолютно ясна. Она опирается на международное право, резолюцию 2254 СБ ООН, главным положением которой является требование, чтобы сам сирийский народ определял судьбу своей страны. Мы дополнительно поделимся с вами впечатлениями, которые вынесли из состоявшихся у нас контактов с коллегами из Турции, КСА и другими нашими партнерами.

Нам есть о чем поговорить. Добро пожаловать. Очень рад вас видеть!