Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 30 августа 2018 года

О визите в Москву заместителя Председателя Совета министров, Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллема

30-31 августа в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель Председателя Совета министров, Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллем, являющийся одновременно председателем Сирийской части Российско-Сирийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

В программе визита – переговоры В.Муаллема и сопровождающий его высокопоставленной правительственной делегации Сирии с председателем Российской части Российско-Сирийской МПК, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым с целью обсуждения путей дальнейшего поступательного развития взаимовыгодного партнерства по всему комплексу двусторонних торгово-экономических связей. Среди приоритетных вопросов повестки дня будет тематика наращивания российского содействия налаживанию экономической активности в районах Сирии, недавно освобожденных от террористов, скорейшему восстановлению разрушенной социально-экономической инфраструктуры, формированию условий для возвращения на эти территории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и придания массового характера репатриации сирийских беженцев из-за рубежа.

Сегодня также состоятся переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии В.Муаллемом, в ходе которых будут подробно обсуждены политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее, определены конкретные скоординированные шаги на соответствующих направлениях политико-дипломатической работы.

При этом среди важнейших и актуальных задач, эффективную помощь в решении которых Правительству Сирии оказывает Российская Федерация, – завершение ликвидации террористических группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», продвижение процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи, реконструкция страны и обеспечение безопасного и достойного возвращения к родным очагам беженцев и ВПЛ, полное восстановление единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ожидается, что Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии В.Муаллем предметно рассмотрят перспективные планы содействия урегулированию в Сирии в рамках Астанинского процесса. При этом в фокусе внимания будет ход выполнения решений КСНД, прежде всего относящихся к формированию и началу работы в Женеве при содействии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуры межсирийского Конституционного комитета, для включения в состав которого Правительство Сирии и оппозиция представили свои списки кандидатов.

О рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Государства Эритрея О.Салеха

30 августа – 1 сентября Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Государства Эритрея О.Салех. 31 августа в Сочи Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним углубленные переговоры по всему спектру двусторонних отношений, а также по актуальной международной и африканской проблематике.

Планируется обсудить перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного партнерства, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики, освоения в Эритрее месторождений минерального сырья, строительства в этой стране объектов инфраструктуры. Предполагается также уделить большое внимание подготовке эритрейских профессиональных кадров в высших учебных заведениях нашей страны и укреплению договорно-правовой базы многопланового сотрудничества.

Отмечаем, что в силу близости или совпадения позиций по основным международным и африканским темам между Москвой и Асмэрой активно развивается политический диалог, осуществляется тесная координация в рамках ООН и на других многосторонних площадках. В этом контексте в ходе переговоров в Сочи акцент будет сделан на урегулировании кризисных ситуаций в Африке в первую очередь силами самих стран континента. Особое внимание Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Министр иностранных дел Эритреи О.Салех уделят положению дел на Африканском Роге, где в последний период наметились существенные позитивные подвижки в решении застарелых конфликтов.

Ожидаем, что предстоящий визит в Россию Министра иностранных дел Эритреи О.Салеха придаст необходимый импульс совместной работе по дальнейшему раскрытию потенциала традиционно дружественных связей между Москвой и Асмэрой.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО (У) МИД России

3 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО (У) МИД России.

Это уже добрая традиция, которая приурочена ко Дню знаний – началу учебного года.

Напомню, что такого рода встречи уже давно стали очень хорошей и полезной практикой. Как и в предыдущие посещения МГИМО (У) МИД России в начале учебного года, и в этот раз Министр иностранных дел России С.В.Лавров обратится с приветственным словом, а затем пообщается со студентами, аспирантами и преподавателями Университета.

Эта интерактивная беседа будет транслироваться по центральным каналам, а также в официальных аккаунтах в соцсетях Министерства иностранных дел России.

По традиции во встрече примут участие руководящие сотрудники МИД России, ветераны российской внешнеполитической службы.

О проведении международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом»

3-4 сентября в Московском центре международной торговли МИД России совместно с компетентными российскими министерствами и ведомствами проводит конференцию «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Форум откроет Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, ожидается участие руководства ФСБ России и СВР России, Росфинмониторинга, а также представителей Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Планируется, что на мероприятии выступит заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Ю.В.Федотов.

Участие подтвердили представители 21 страны и руководители контртеррористических подразделений 11 международных организаций. В рамках трех тематических сессий конференции будут заслушаны авторитетные мнения профильных экспертов, политологов, ученых и общественных деятелей.

О развитии ситуации в Сирии

По российским оценкам, в развитии ситуации в Сирии создались предпосылки для качественной перемены к лучшему: окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления экономической активности, возвращения на родину беженцев и ВПЛ.

На таких переломных этапах нетрудно отличить тех, кто действительно на деле стремится содействовать урегулированию и стабилизации, от тех, кто препятствует этому, руководствуясь не интересами сирийского народа, а собственными геополитическими установками.

Над Сирией, к сожалению, опять сгущаются тучи. США, сохраняющие незаконное присутствие нескольких тысяч своих военных на сирийской земле, и их ближайшие западные союзники вновь угрожают Сирии вооруженной агрессией. Все это делается без тени какого-то смущения и за счет использования старых лекал и задействованных ранее моделей. В ход идет использованная в марте-апреле текущего года схема. Сначала – превентивные заявления официальных лиц о том, что якобы «режим Б.Асада» может применить химическое оружие и это срочно надо предотвратить. Затем, как мы уже знаем, следует ожидать т.н. химической провокации: либо с реальным использованием отравляющих веществ, либо инсценировки химатаки. И, наконец, завершающая стадия – ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам. Процесс уже запущен. Планируется, что все это смачно будет срежиссировано в СМИ грубо, не придумывая каких-то новых заходов и схем, по отработанной программе и старым лекалам.

То, что такие предположения с российской стороны небезосновательны, подтверждают данные российских военных, озвученные на брифинге в Министерстве обороны России 27 августа.

Мы испытываем самые серьезные опасения, которыми делимся с мировой общественностью и СМИ, в связи с перспективой реализации вышеописанного сценария. Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия «игр с огнем» непредсказуемы – не всякий раз такое может сойти с рук. 28 августа по инициативе России данный вопрос обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН – мнения участников дискуссии, к сожалению, были противоположны. К сожалению, все остались на своих позициях, хотя по таким вопросам и в такие судьбоносные моменты, конечно, необходим, если не консенсус, то, по крайней мере, попытка услышать друг друга.

Хотели бы в очередной раз подчеркнуть – для России абсолютно неприемлемо боевое применение отравляющих веществ, равно как и химические инсценировки в интересах последующего выдвижения заведомо ложных обвинений в адрес сирийского Правительства и военных в якобы совершенных химических атаках. У Дамаска даже физически нет возможностей для этого – химические арсеналы Сирии были полностью уничтожены под международным контролем в 2014-2015 гг., в ходе уникальной операции с участием в том числе и США, не говоря уже о том, что подобный шаг явил бы собой вопиющий пример самоубийственного безумия, в котором вряд ли кто-нибудь может заподозрить сирийское руководство.

Из создавшейся ситуации следует только один вывод: Запад не устраивает заданный резолюцией 2254 СБ ООН курс на урегулирование в Сирии, и он пытается изменить вектор событий в направлении, которое в большей степени отвечало бы собственным планам Вашингтона и его союзников. Это полностью объясняет и реакцию в западных столицах на российскую инициативу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев. Казалось бы, этот гуманитарный проект мог стать по-настоящему объединяющим для всего международного сообщества, осуществляться при активной роли ООН и ее специализированных агентств, прежде всего УВКБ. Но, как говорится, не тут-то было: инициатива, призванная помочь миллионам людей безопасно и достойно вернутся к своим родным очагам, а не прозябать в странах на положении полулюдей, влача зачастую жалкое существование без нормального жилья и работы, объявлена «преждевременной». Ценности гуманизма, к сожалению, у некоторых наших партнеров ушли на задний план перед стремлением добиться во что бы то ни стало смены «неугодного» Правительства в Дамаске.

Неловко об этом говорить, но в наши руки попал опросный лист, на основе которого чиновники профильного специализированного агентства ООН работают в одной из ближневосточных стран с сирийскими беженцами, выразившими желание вернуться на родину. Вместо того, чтобы непосредственно приступить к практической работе по их возвращению, этим людям предлагается ответить на целый ряд вопросов. Приведу эти вопросы.

- Каковы Ваши чувства в связи с возвращением в Сирию? Испытываете ли Вы чувство беспокойства? Это верх цинизма. Людей, вынужденных покинуть свою родину, бежавших от того, что устроили на их земле террористы и боевики, теперь, перед возвращением на родину спрашивают, испытывают ли они беспокойство. Когда была «арабская весна» такие вопросы раздавали?

- Вы понимаете, что ситуация в сфере безопасности там остается нестабильной?

- Вы отдаете себе отчет в том, что Вас призовут на военную службу?

Немаловажно, что, по свидетельству очевидцев, супруги опрашиваются отдельно друг от друга, что увеличивает эффект психологического давления на опрашиваемых. Это не допросы, а анкетирование, которое проводится под эгидой ООН.

Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии. У нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим четко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства вне зависимости от того, много или мало единомышленников мы встретим на этом пути. Хотелось бы, однако, чтобы их было больше не потому, что это соответствует интересам России, Сирии, сирийского народа и в принципе интересам мира и стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Это нужно для того, чтобы через пару лет не было мучительно больно слышать очередные признания в собственной слепоте и близорукости от тех, кто сегодня проводит разрушительную повестку. Хотелось бы, чтобы наши партнеры действовали решительнее, в том числе в вопросах, которые могут затрагивать их напрямую, – международная и региональная безопасность, терроризм, беженцы.

О попытках Пентагона США опровергнуть сообщения Министерства обороны России об увеличении группировки носителей крылатых ракет ВС США на Ближнем Востоке

Во вторник, 28 августа, в Пентагоне США попытались опровергнуть сообщения Минобороны России об увеличении группировки носителей крылатых ракет ВС США на Ближнем Востоке.

Действительно, вооруженный 28 «Томагавками» эсминец ВМС США «Росс» и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по сирийской территории из акватории Средиземного моря. Что касается другого американского корабля этого же класса, «Салливанса», то он на фоне сообщений СМИ о наращивании США возможностей для нанесения удара по Сирии поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели в Сирийской Арабской Республике.

Однако, когда американские военные опровергали эту информацию, забыли упомянуть о том, что осуществить наращивание ракетной мощи для нанесения ударов по Сирии они могут всего за сутки.

В настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. Она насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца, «Карни» и «Росс», каждый из которых имеет по 28 «Томагавков» на борту.

При этом в Средиземном море за один суточный переход группировка ракетоносцев может быть усилена еще двумя эсминцами ВМС США, «Дональд Кук» и «Портер», находящимися сейчас на базе в испанском городе Рота, а также подводными лодками. В Красное море за тот же срок может зайти для нанесения удара по Сирии эсминец УРО «Джейсон Данхэм», а «Салливанс» в Персидском заливе - вернуться на рубеж атаки.

То есть, если говорить не специализированным, а простым языком в кратчайшее время к агрессии против суверенного сирийского государства могут присоединиться еще не менее четырех носителей ракет морского базирования с ударной мощью более 112 «Томагавков».

В подтверждение этого, в ходе разговора начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии В.В.Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Дж.Данфордом, его американский коллега заявил, что военным ведомством США разрабатываются варианты нанесения ударов по объектам в Сирии. К ним готовы присоединиться и другие страны-участницы коалиции.

Удары по Сирии связываются с возможным т.н. применением химического оружия правительственными войсками в Идлибе.

Генералу Дж.Данфорду начальником российского Генштаба было доведено, что речи о применении сирийской армией химического оружия идти не может. Таких планов у сирийского руководства нет.

Вокруг Идлиба сосредоточены значительные силы правительственных войск, которые имея хороший боевой опыт, в случае необходимости могут справиться с группировкой террористов, находящихся в этом районе.

Необходимо отметить, что по имеющимся данным, 23 и 24 августа в район идлибской зоны деэскалации, а именно в н.п. Джис-эш-Шугур доставлены 8 бочек с хлором и боеприпасы к РСЗО, которые будут снаряжаться этим хлором. Туда же прибыли т.н. «Белые каски» с аппаратурой для видеофиксации инсценировок применения химического оружия. Очередная провокация готовится на полном ходу.

Кроме того, по информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в город Саракиб провинции Идлиб, на склад вооружения и горюче-смазочных материалов группировки «Ахрар Аш-Шам», представители «Белых касок» доставили большой груз отравляющих веществ. Их транспортировка осуществлена из населенного пункта Афс двумя крупнотоннажными грузовиками.

С целью расширения масштаба постановочных акций для обвинения правительства Б.Асада в применении отравляющих веществ против мирного населения, часть груза в пластиковых бочках без маркировки перевезена и в другие пункты базирования боевиков в южной части провинции Идлиб. Хотела бы обратить ваше внимание, что все это фактологический материал, который можно проверить и у западных стран есть все возможности для этого.

Таким образом, идет активная подготовка к инсценировке применения правительственными войсками химического оружия в идлибской зоне в расчете на то, чтобы в дальнейшем США нанесли ракетные удары по правительственным войскам.

Судя по приготовлениям американских вооруженных сил в Ближневосточном регионе, не исключена вероятность новых ракетных ударов по объектам в Сирии.

Вновь хотела бы подчеркнуть, что этим США отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию. В этом нужно отдавать отчет.

Кроме того, остается неразрешенной ситуация вокруг лагеря беженцев Рукбан, находящегося в зоне Эт-Танф, подконтрольной США.

Этот вопрос также был обсужден в ходе переговоров начальника российского Генерального штаба и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США.

Генерал Дж.Данфорд предложил полное перемещение лагеря беженцев Рукбан под эгидой ООН и обратился с предложением к генералу армии В.В.Герасимову о координации данного вопроса с сирийским Правительством.

По мнению американского генерала, целесообразно в дальнейшем совместно представить данную идею в ООН.

Он так же высказал просьбу по работе руководства российских Вооруженных Сил с Правительством Сирии по вопросу скорейшей доставки гуманитарных грузов в лагерь Рукбан.

Со своей стороны, Министерство обороны России поддержало данные предложения.

В настоящее время осуществляется их практическая реализация.

О Твиттер-аккаунте сирийской девочки Халы

Около месяца назад в социальной сети «Твиттер» появился очередной пропагандистский проект с использованием образа ребенка. Казалось бы таких проектов немало. Почему именно этот представляет особый интерес, вы сейчас поймете. Речь идет об аккаунте т.н. «сирийской девочки Халы» (в описании указывается, что «Хале» 6 лет, и она проживает в Идлибе). В своем профиле «сирийская девочка Хала» публикует видео со встреч с друзьями. Обычно шестилетние дети всегда так поступают, когда находятся в зонах подконтрольных боевикам, где еще продолжаются вооруженные действия. Они всегда встречаются с друзьями, публикуют видео и размещают в «Твиттере». У кого есть дети знают, что они не играют, не учатся, не делают фотографии, они все выкладывают в «Твиттер». Она также рассказывает, как старательно изучает английский язык. Без изучения английского языка, что можно делать в «Твиттере», как можно выходить на связь со всем миром из провинции Идлиб? Есть сообщения на бытовые темы. Самое главное –девочка Хала призывает мир «обратить внимание на Идлиб», «прекратить убивать детей и наносить авиаудары».

У аккаунта пока около 350 подписчиков, но, что интересно, среди них – «Би-Би-Си», «Хаффингтон пост», «Басфит», «Радио Свобода». Какое внимание к ребенку. Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества. Еще нас учат и рассказывают о том, что мы пропаганда. Вот как нужно работу строить. Вот что такое настоящая пропаганда. У ребенка 350 подписчиков, среди которых пять ведущих мировых СМИ. Не каждый аккаунт российского Посольства за рубежом имеет среди своих подписчиков столь солидную аудиторию.

Я думаю, очевидно, почему этот аккаунт появился именно сейчас. Мы все хорошо помним многие такие истории, которые придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационно-пропагандистского инструментария.

Мы все хорошо помним аккаунт другой сирийской девочки – Баны аль-Абед, который обратил на себя внимание в самый разгар операции по освобождению Алеппо. Все сообщения в нем тоже публиковались на английском языке, при этом в отдельные дни появлялось до 120 твитов из районов, в которых не было ни Интернета, ни электричества.

Как такое возможно? Как возможно из месяца в месяц, из года в год идти на поводу у этой страшнейшей пропагандисткой истории? Теперь дело Баны продолжает Хала. Записей у нее не так много, думаю, будет больше. Но они почему-то как под копирку напоминают то, что писала Бана. В некоторых опубликованных твитах используются практически идентичные выражения и очень схожие темы. Не удивимся, если этот аккаунт будет одним из центральных в случае, если все-таки сценарий с провокацией, инсценировкой и дальнейшими ударами будет реализован. Видимо, для этого все это и готовится. Нельзя исключать, что именно аккаунт «Халы» поделится с миром кадрами, подтверждающими «применение химического оружия» сирийскими правительственными войсками против мирного населения.

Все это мы уже проходили. Еще был 15-летний мальчик М.Наджем, который рассказывал о тяготах своей жизни в Восточной Гуте и обвинял Президента Сирии Б.Асада в том, что тот лишил его детства. А сколько детей использовались «Белыми касками» в своих постановках?! Страшнее всего не то, что это происходит, а то, что это происходит систематически и, что никто из мировых западных СМИ, наконец, не провел расследование и не вывел все это на чистую воду.

Конечно, страдания детей неприемлемы. Я думаю, что эту истину не надо повторять. Это самое страшное, что может случиться. Но еще более неприемлемым является эксплуатация детей для достижения корыстных целей, вовлечение их в грязные политические игры. В результате войны в Сирии пострадали миллионы детей и об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, нужно помогать детям забыть о пережитом, но не втягивать их в новые и грязные провокации. А именно этой целью задаются те, кто создает вот такие аккаунты, используя детские образы. Неужели вам не интересно, кто действительно ведет эти аккаунты? Неужели вам неважно, что цитируя эти аккаунты, вас просто используют?

Мы бы тоже очень хотели, чтобы страдания народа Сирии, ее детей прекратились. Для этого Россия, и я испытываю чувство гордости, когда об этом говорю, последовательно борется с террористическими организациями на территории страны, активно занимается достижением мирного урегулирования, восстановлением страны. Мы не создаем фейковые аккаунты, прикрываясь детскими образами. Мы проводим реальную работу.

Вчера в Санкт-Петербург бортом Министерства обороны России был доставлен тяжело больной семилетний сирийский мальчик Юсеф, страдающий от тяжелой формы лейкоза. Его ждет пересадка костного мозга и долгий период реабилитации – и физической, и психологической. На рисунках мальчика военные действия, а в глазах постоянная грусть. Но он не ведет никаких аккаунтов, не пытается отправить никакие глубокомысленные посылы международному сообществу. Он просто хочет жить. Наша страна и специалисты делают все возможное, чтобы у него появилась такая возможность. Таких примеров не десятки и не сотни. Сирийские дети приезжают в Россию, лечатся, отдыхают, проходят курсы реабилитации. Эти дети получают глоток детства, которого их лишили западные дяди и тети. Они приезжают в «Артек» и в другие наши детские лагеря, реабилитационные центры, их принимают наши врачи, которые приезжают на место и ведут прием. У этих детей нет Твиттер-аккаунтов, но у них есть надежда и вера в то, что когда-нибудь они смогут жить настоящей полноценной жизнью.

О докладе Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия о прогрессе в ликвидации сирийской программы химического оружия

Обратили внимание на очередной ежемесячный доклад Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о прогрессе в ликвидации сирийской программы химического оружия.

В этом фактологическом документе вновь подтверждается полное физическое уничтожение всех 27 бывших сирийских объектов по производству химического оружия, а также всех объявленных и вывезенных в 2014 г. с территории Сирии химикатов. Кроме того, Техсекретариат ОЗХО счел своим долгом в очередной раз информировать о планах провести инспекции на объектах сирийского научно-исследовательского центра (НИЦ) в Барзе и Джамрайе. О том, что НИЦ был полностью уничтожен 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции, в докладе Техсекретариата ОЗХО опять ни слова. А что же в этом случае собираются там инспектировать эксперты ОЗХО?

Предлагаем Техсекретариату воспользоваться неоднократными приглашениями Правительства Сирии и посетить эти бывшие гражданские объекты, чтобы на месте удостовериться в разрушениях, которые стали следствием ракетной атаки, и, наконец, принять формальное решение о прекращении инспекций. Нужно возвращаться в какой-то мир реальности.

О ситуации вокруг арестованной в США М.В.Бутиной

Продолжаем следить за судьбой содержащейся в американской тюрьме гражданки России М.В.Бутиной, задержанной спецслужбами США по надуманным обвинениям.

Наши дипломаты в Вашингтоне находятся в постоянном контакте с россиянкой. В фокусе особого внимания – обеспечение в полном объеме ее прав, включая медицинскую помощь.

Американские власти, игнорируя обращения Министерства и нашего Посольства, до сих пор не предоставили каких-либо внятных объяснений относительно причин перевода на прошлой неделе М.В.Бутиной в новое место заключения, что было сделано без предупреждения.

Обратили внимание на предпринимаемые американской прокуратурой попытки через суд добиться рассмотрения дела в отношении нашей гражданки в закрытом режиме. По всей видимости, в Вашингтоне таким образом стараются скрыть факты, которые бы наглядно продемонстрировали сфабрикованный характер уголовного дела против М.В.Бутиной. Пока Минюст США не представил ни одного даже косвенного доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях.

Требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на М.В.Бутину психологическое давление и освободить ее.

Об обострении ситуации на афгано-таджикской границе

По информации Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан, 26 августа в 15.00 по местному времени на территории Фархорского района страны произошло нападение группы афганских боевиков в составе 10-12 человек на автомашину «Нива» с тремя местными работниками лесного хозяйства. В результате двое таджикских граждан погибло, еще один – ранен. Военнослужащие погранотряда Таджикистана были подняты по тревоге для проведения оперативных мероприятий по нейтрализации бандитов.

ГКНБ Таджикистана подчеркивает, что боевых задач в северо­восточном Афганистане таджикским военно-воздушным силам не ставилось – у Душанбе нет права наносить авиаудары по территории другой страны без предварительных консультаций со штабом ОДКБ.

Внимательно следим за развитием ситуации на афгано-таджикской границе, безопасность и стабильность которой помогают обеспечивать военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы.

О нападении на миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике

Осуждаем совершенное 23 августа в деревне Павика префектуры Бассе-Котто нападение на конвой Миссии ООН по стабилизации в ЦАР, в результате которого погиб миротворец из Бурунди. Озабочены тем, что это уже шестой с начала года погибший в ЦАР миротворец ООН.

Рассчитываем, что власти этой страны проведут тщательное и всестороннее расследование инцидента и привлекут виновных к ответственности. Напоминаем, что атаки на миротворцев могут быть квалифицированы как военные преступления. Призываем все противоборствующие стороны выполнять нормы международного гуманитарного права.

Выступаем за скорейшее прекращение огня на всей территории страны и налаживание политического процесса между правительством ЦАР и вооруженными группировками.

О конференции высокого уровня по ситуации в странах бассейна озера Чад

Положительно оцениваем международные усилия, направленные на нормализацию ситуации вокруг озера Чад, в частности, итоги организованной Комиссией АС при поддержке ООН в феврале 2016 г. в Аддис-Абебе донорской конференции по поиску дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения их деятельности, а также Гуманитарной конференции в Осло в феврале 2017 года. Эти же цели преследует и нынешняя Конференция высокого уровня по ситуации в странах бассейна озера Чад, которая состоится в Берлине 3-4 сентября по инициативе МИД ФРГ, Нигерии, Норвегии, Программы развития ООН и заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. Россия на этом форуме будет представлена Послом России в Германии С.Ю.Нечаевым.

Поддерживаем принятые в Ниамее в октябре 2014 г. на саммите глав государств и правительств Комиссии бассейна оз.Чад (Нигерия, Нигер, Чад и Камерун) и Бенина решения о создании Региональных многонациональных вооруженных сил стран – членов Комиссии МВС для борьбы с террористической группировкой «Боко Харам», основной задачей которых является уничтожение экстремистов на своих территориях, блокирование путей их отхода и перекрытие каналов поставок оружия, финансирования, обеспечения продуктами питания.

Уверены, что нынешняя конференция придаст новый импульс процессу мобилизации политической и финансовой поддержки странам региона.

О развитии ситуации вокруг расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Ознакомились с опубликованным на днях заявлением британской полиции о «зачистке» в парке им. Королевы Елизаветы в Солсбери. Однако, по сути, в очередной раз мы сталкиваемся с полной информационной блокадой в отношении любых фактов, которые проливали бы свет на произошедшее.

Не можем оставить без внимания то, что британцы по-прежнему не предоставляют какой-либо информации о самочувствии С.Скрипаля и Ю.Скрипаль и об их местонахождении. В нарушение норм международного права нашим консульским сотрудникам закрыт доступ к ним. Напоминаем, что мы по-прежнему готовы к совместной работе по делу, призываем британцев дать ответы на наши запросы о правовой помощи многомесячной давности.

О политике Администрации США в отношении палестинских беженцев

Обратили внимание на решение Администрации США сократить объемы помощи Палестинской национальной администрации на 200 млн.долл.США, которые предназначались для покрытия расходов в сферах образования и здравоохранения в лагерях палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В Вашингтоне это объясняют тем, что дальнейшее содействие якобы «не отвечает национальным интересам США и не приносит пользу американским налогоплательщикам» и должно быть перенаправлено на «другие приоритеты».

Очевидно, что данный шаг предпринят по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями порядка 2 млн. человек в лагерях беженцев на палестинских территориях. Если цель в том, чтобы оказать дополнительное давление на Рамаллу и добиться большей «сговорчивости» властей ПНА в деле ближневосточного урегулирования, то это вряд ли приведет к искомому результату. В Вашингтоне не могут не понимать, что такое решение чревато усугублением и без того сложной гуманитарной ситуации. Об этом говорим не только мы, но и многие союзники США.

В таком же ключе рассматриваем линию Администрации на резкое сокращение финансирования Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и его последующий роспуск. Кстати, именно США стояли у истоков создания данной структуры, вносящей весомый вклад в облегчение положения почти 5,3 миллионов беженцев и обеспечение стабильности в регионе. Это к вопросу о национальных интересах, потому что сокращение финансирования объяснялось национальными интересами, но и начало объяснялось этим же. Адекватное, эффективное и предсказуемое финансирование работы БАПОР служит продвижению процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе в интересах реализации концепции построения двух государств.

Признанием важной роли Агентства является оказываемая Россией финансовая помощь в виде добровольных взносов в его бюджет – 10 млн.долл.США в период 2017-2021 гг.

О натовской активности в Европе

Решения недавнего июльского саммита НАТО в Брюсселе, развивающие и дополняющие установки встреч в Уэльсе (2014 г.) и Варшаве (2016 г.) на «сдерживание» России, подтверждают намерение США и других стран-членов НАТО наращивать военную активность вблизи российских рубежей, продолжать освоение европейского театра военных действий и формирование плацдарма для оказания силового давления на нашу страну.

Кроме того, была утверждена линия на последовательное увеличение военных расходов стран НАТО, в особенности на закупку вооружений. Это при том, что их совокупные военные расходы составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно, примерно в 14 раз, превосходят российские.

У наших границ проводится все больше интенсивных и масштабных учений. В частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных вооруженных сил НАТО «Трайдент Джанкче-2018». Контингента и техника членов альянса и отдельных стран-партнеров будут задействованы на суше, на море и в воздухе. Планируется совершенствование навыков ведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций в северных широтах в ходе конфликта «высокой интенсивности» с «сопоставимым противником».

Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность. Прежде спокойные в военном отношении Север Европы и Балтийский регион превращаются в полигон для имитации масштабных боевых операций, настраивая общественное мнение на возможность их трансформации в реальный театр военных действий.

О ситуации в германском городе Хемниц

С тревогой восприняли поступающие из ФРГ на протяжении последних дней сообщения о волнениях в городе Хемниц (земля Саксония на востоке ФРГ), вызванных инцидентом с убийством мужчины 26 августа в ходе уличного праздника.

Подтверждаем, что среди пострадавших в ходе событий в Хемнице оказался один гражданин России. В этой связи отдельно отметим, что Генеральное консульство России в Лейпциге находится с ним в постоянном контакте. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Исходим из того, что будут также предприняты меры как по пресечению актов насилия со стороны мигрантов в отношении местных граждан, так и по недопущению преступлений лево- и праворадикального толка. При отсутствии решительных действий со стороны властей нападения на иностранцев, среди которых много наших граждан и соотечественников, и дальше будут раскручивать маховик агрессивной нетерпимости, обусловленной миграционными предубеждениями.

О возможном создании аналога платежной системы «SWIFT»

Обратили внимание на высказывание Министра иностранных дел Германии Х.Мааса относительно создания альтернативной платежной системы по образцу «SWIFT», сделанное во время открытия конференции послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине.

Эта идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской санкционной политики и применением США законодательных мер, имеющих экстерриториальный характер.

В случае, если данная инициатива приобретет конкретные очертания, она, безусловно, представит интерес и для российских финансовых органов.

О веб-сайте «Русская Америка. История, культура, дипломатия»

Завершена работа над веб-сайтом «Русская Америка. История, культура, дипломатия» (размещен на портале МИД России: rus- amerika.mid.ru), на котором представлены уникальные документы из архива Министерства, посвященные российскому историко-культурному наследию в США.

Они рассказывают о вкладе русских путешественников в изучение североамериканского континента, создании русских поселений на Аляске, Алеутских и Гавайских островах, в Калифорнии, о cудьбе крепости Форт- Росс, о той ощутимой поддержке, которую российское государство оказывало молодой американской демократии в годы Войны за независимость и Гражданской войны Севера и Юга.

На сайте представлены научные статьи, информация о наиболее важных мероприятиях по профильной тематике, интерактивная мультимедийная карта, содержащая сведения об историко-культурного наследия в США. Среди них: Дом-музей кадетов и ветеранов ветеранов Первой мировой войны и Музей русской культуры в Сан-Франциско, могила и дом С.В.Рахманинова, дом А.И.Солженицына в Вермонте, могила героя Гражданской войны генерала И.В.Турчанинова, памятник советским летчикам в Фербенксе и могилы советских летчиков в Анкоридже, православные храмы и монастыри.

Необходимо подчеркнуть, что работа над этим Интернет-ресурсом была начата по инициативе созданной при МИД России Межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США.

Речь идет об общем наследии двух стран, и усилия по его сохранению должны носить совместный характер. Сегодня, когда наши отношения переживают крайне непростой период, взаимодействие на культурно- гуманитарном треке приобретает дополнительное значение как фактор, позволяющий поддерживать двусторонние связи, обеспечивать сближение по линии гражданских обществ, научных и неправительственных организаций, деловых кругов. Исходим из того, что новый веб-сайт внесет свой вклад в активизацию этой деятельности.

О достигнутой между Россией и Турцией договоренности относительно создания механизма консультаций по упрощению визового режима для отдельных категорий граждан

По итогам переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации С.Лавров и его коллеги Министра иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу было условлено сформировать механизм по выработке договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан.

Наиболее подходящей профессиональной площадкой для обсуждения визовых вопросов являются двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике, проведение которых запланировано на осень.

О прекращении расследования по делу о кибератаках на швейцарский оружейный концерт «РУАГ»

Обратили внимание на заявление официального представителя Федеральной прокуратуры Швейцарской Конфедерации от 27 августа о прекращении расследования по делу о якобы имевших место в 2016 г. кибератаках на швейцарский государственный оружейный концерн «РУАГ» по причине «невозможности установления причастных к правонарушению».

Как представляется, нынешним заявлением Федеральная прокуратура Швейцарии фактически подтвердила несостоятельность нагнетавшихся обвинений в адрес России. Я думаю, что это должно послужить хорошим уроком для всех, тиражирующих ничем не подтвержденные сведения об якобы исходящей из России некой «хакерской угрозе».

Убеждены, что только развитие двустороннего и многостороннего экспертного диалога по вопросам международной информационной безопасности позволит выйти на конкретные результаты в плане предотвращения и расследования подобных инцидентов. Мы готовы сотрудничать как со Швейцарией, так и с любыми другими заинтересованными государствами в решении этих проблем.

Хотела бы напомнить, что это взаимодействие может осуществляться на межгосударственном уровне, для чего есть соответствующие консультационные механизмы, но в Российской Федерации есть также частные структуры. От наших западных партнеров мы часто слышим ссылки на некие частные структуры и лица, которые с их точки зрения занимаются хакерством. Мы все время говорим о том, что у нас есть частные структуры, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Если ссылаются на частный сектор, так можно применить его и пригласить к расследованию. Частный сектор активно работает не только на территории Российской Федерации, но и на территории стран Восточной и Западной Европы. Мы неоднократно говорили об этих компаниях, не с целью их рекламной поддержки, они в этом точно не нуждаются, а именно в ответ на претензии, которые предъявляют страны Запада нашему частному сектору. Обращайтесь к частным структурам из Российской Федерации с целью проведения расследования. Почему нет?

Продолжение следует…