О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Н.Аль-Харири

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 августа по инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насером Аль-Харири.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. При этом подчеркивалась необходимость окончательного искоренения присутствия на сирийской земле террористических группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, налаживания устойчивого переговорного процесса между Правительством САР и конструктивной оппозицией в интересах восстановления национального согласия, формирования и начала работы Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, создания соответствующих условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев.