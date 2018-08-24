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30.08.1809:36 Новости

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Н.Аль-Харири

1579-30-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 августа по инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насером Аль-Харири.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. При этом подчеркивалась необходимость окончательного искоренения присутствия на сирийской земле террористических группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, налаживания устойчивого переговорного процесса между Правительством САР и конструктивной оппозицией в интересах восстановления национального согласия, формирования и начала работы Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, создания соответствующих условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев.

 

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