О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Аделем Аль-Джубейром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 августа состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Аделем Аль-Джубейром, находившимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров была проведена обстоятельная «сверка часов» по ключевым темам двусторонней ключевым темам двусторонней, ближневосточной и международной повестки дня.

При этом была подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Эр-Рияда на поддержание активного доверительного политического диалога, осуществление совместных шагов, призванных обеспечить поступательное развитие деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей. В этом контексте значительное внимание С.В.Лавров и А.Аль-Джубейр уделили обсуждению хода реализации соответствующих договоренностей, выработанных по итогам государственного визита в Москву Короля Саудовской Аравии Сальмана и его переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в октябре 2017 г.

Главами внешнеполитических ведомств был также отмечен важный стабилизационный эффект от тесной российско-саудовской координации по ситуации на мировом рынке углеводородов, ставшей одним из решающих факторов достижения и успешного выполнения известных многосторонних договоренностей в формате «ОПЕК плюс».

В рамках обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, включая ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на палестинских территориях, основной акцент был сделан на необходимости скорейшего урегулирования сохраняющихся здесь конфликтов и кризисных ситуаций политико-дипломатическими средствами, посредством инклюзивного диалога между всеми вовлеченными сторонами, в четком соответствии с международным правом и положениями Устава ООН. При этом министры были едины в том, что неотложной задачей мирового сообщества является решительное противодействие международному терроризму, постановка надежного заслона на пути распространения экстремистской идеологии и радикальных воззрений.