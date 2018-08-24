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Сентябрь 2018

  • 5 - 6 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)
    29.08.18 1574-29-08-2018

    О Международном медиасеминаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    5-6 сентября в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится Международный медиасеминар по вопросам мира на Ближнем Востоке.

    Мероприятие организуется Департаментом общественной информации ООН совместно с МИД России, Российской ассоциацией содействия ООН и Российским фондом мира.

    Программа медиасеминара предусматривает обсуждение перспектив мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке через 25 лет после подписания Соглашений в Осло. Участники встречи обменяются мнениями относительно информационной войны, разгоревшейся вокруг арабо-израильского конфликта, и обсудят положение палестинских беженцев. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности журналистов, освещающих ситуацию на Ближнем Востоке.

    Начало мероприятия – 05 сентября в 10:00; 06 сентября в 9:30.

    С программой можно ознакомиться по ссылке: Программа

    Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.

    Аккредитация для иностранных журналистов.

    Аккредитация для российских журналистов.

    Окончание аккредитации – 12:00 часов 04 сентября.

    Вход – по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).

    Справки для журналистов по тел.: 8-499-244-20-87 (Пресс-центр МИД России).

    Аккредитация для российских СМИ
    Аккредитация для иностранных СМИ

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