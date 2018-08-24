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Сентябрь 2018
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5 - 6 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)29.08.18 1574-29-08-2018
О Международном медиасеминаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
5-6 сентября в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится Международный медиасеминар по вопросам мира на Ближнем Востоке.
Мероприятие организуется Департаментом общественной информации ООН совместно с МИД России, Российской ассоциацией содействия ООН и Российским фондом мира.
Программа медиасеминара предусматривает обсуждение перспектив мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке через 25 лет после подписания Соглашений в Осло. Участники встречи обменяются мнениями относительно информационной войны, разгоревшейся вокруг арабо-израильского конфликта, и обсудят положение палестинских беженцев. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности журналистов, освещающих ситуацию на Ближнем Востоке.
Начало мероприятия – 05 сентября в 10:00; 06 сентября в 9:30.
С программой можно ознакомиться по ссылке: Программа
Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.
Аккредитация для иностранных журналистов.
Аккредитация для российских журналистов.
Окончание аккредитации – 12:00 часов 04 сентября.
Вход – по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Справки для журналистов по тел.: 8-499-244-20-87 (Пресс-центр МИД России).
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Официальные заявления
Официальные заявления
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24.08.1818:28Заявление МИД России
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13.08.1811:56Заявление МИД России
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5.07.1815:37Заявление МИД России
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Выступления Министра
Выступления Министра
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29.08.1818:16Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром, Москва, 29 августа 2018 года
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29.08.1815:09Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия А.Аль-Джубейром, Москва, 29 августа 2018 года