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29.08.1815:09 Выступления Министра / Новости / Саудовская Аравия / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия А.Аль-Джубейром, Москва, 29 августа 2018 года

1572-29-08-2018

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой друг,

Коллеги,

Рады вас приветствовать в Москве. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. Мы считали важным продолжить наш диалог и посмотреть, как продвигается реализация договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Его Величества Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Российскую Федерацию.

Тепло вспоминаю мой визит в Джидду прошлой осенью, нашу встречу в Риме в декабре прошлого года. Конечно, контакты на высоком уровне были продолжены в ходе визита наследного принца Мухаммада бен Сальмана в Москву в июне, что позволило ему не только провести переговоры с российским руководством, но и поучаствовать в матче-открытии первенства мира по футболу.

Все эти контакты способствовали тому, что наши двусторонние отношения развиваются достаточно интенсивно по всем направлениям. Наша координация, обмен мнениями по международным и региональным делам также находятся на очень хорошем уровне. Уверен, что сегодняшний разговор будет полезен с точки зрения поддержания высокой динамики нашего сотрудничества по всем направлениям. 

Еще раз добро пожаловать.

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