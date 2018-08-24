Об открытии Генерального консульства КНР в Казани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 августа состоялось торжественное открытие Генерального консульства КНР в Казани. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол по особым поручениям МИД России Е.Ю.Томихин.

Генконсульство в Казани стало шестым консульским учреждением Китая в России наряду с уже действующими во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В состав консульского округа включены 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Открытие Генерального консульства КНР в Казани призвано способствовать активизации прямых связей российских и китайских регионов, укреплению их взаимодействия в практических областях, расширению культурных и туристических контактов, в особенности с учетом проводящихся в 2018-2019 гг. по решению глав государств России и Китая Годов межрегионального сотрудничества.