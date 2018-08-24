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28.08.1819:51 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с лидером сирийского оппозиционного движения «За строительство государства» Л.Хусейном

1569-28-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял лидера сирийского оппозиционного движения «За строительство государства» Луэя Хусейна и его заместителя Мону Ганем.

В ходе беседы состоялось подробное обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом была особо отмечена важность продолжения усилий в интересах достижения политического урегулирования кризиса в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Подчеркивалась также необходимость консолидации усилий всех друзей Сирии и ее народа в интересах эффективного содействия скорейшему возвращению на родину сирийских беженцев в соответствии с известной российской инициативой.

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