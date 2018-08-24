О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром обороны, юстиции и безопасности Ботсваны Шо Кгати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром обороны, юстиции и безопасности Республики Ботсвана Шо Кгати, прибывшим в Москву для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ботсванских отношений с акцентом на перспективы расширения разнопланового двустороннего сотрудничества.