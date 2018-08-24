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28.08.1816:07 Новости / Индия

О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Индии в России П.Сараном

1567-28-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации П.Сарана, завершающего свою миссию в Москве.

В рамках беседы обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. И.В.Моргулов выразил П.Сарану признательность за активную работу в интересах поступательного развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, укрепления традиционной дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

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