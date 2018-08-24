О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Индии в России П.Сараном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Российской Федерации П.Сарана, завершающего свою миссию в Москве.

В рамках беседы обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. И.В.Моргулов выразил П.Сарану признательность за активную работу в интересах поступательного развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, укрепления традиционной дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.