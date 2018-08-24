О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Бахрейна в Москве А.Аль-Саати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Бахрейн в Москве А.Аль-Саати по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и зоне Персидского залива, а также некоторым актуальным вопросам дальнейшего развития российско-бахрейнского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.