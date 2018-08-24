Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

28.08.1813:53 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Бахрейна в Москве А.Аль-Саати

1566-28-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Бахрейн в Москве А.Аль-Саати по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и зоне Персидского залива, а также некоторым актуальным вопросам дальнейшего развития российско-бахрейнского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений