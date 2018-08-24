О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Буркина-Фасо в Москве А.Сомдой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Буркина-Фасо в Москве Антуана Сомду по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-буркинийских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога, включая координацию подходов по международной и африканской проблематике, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной и иных областях.