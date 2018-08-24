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28.08.1812:54 Новости / Буркина Фасо

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Буркина-Фасо в Москве А.Сомдой

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Буркина-Фасо в Москве Антуана Сомду по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-буркинийских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога, включая координацию подходов по международной и африканской проблематике, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной и иных областях.

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