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27.08.1818:21 Новости

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Президентом Афганистана А.Гани

1562-27-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан А.Гани.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в вопросах афганского урегулирования, включая очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану под сопредседательством двух стран.

Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести ее проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана.

Была достигнута договоренность о совместной проработке новой даты встречи по дипломатическим каналам.

 

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