О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел КНР Кун Сюанью

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 августа в Москве прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Кун Сюанью.

В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами.