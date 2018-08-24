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27.08.1816:32 Новости / Китай

О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел КНР Кун Сюанью

1561-27-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 августа в Москве прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Кун Сюанью.

В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами.

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