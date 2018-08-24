Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с введением США очередных антироссийских ограничений

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать введение официальным Вашингтоном очередных рестриктивных мер по отношению к России?

Ответ: 9 августа мы уже подробно комментировали решение Администрации США распространить на нашу страну действие американского закона 1991 г. «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение». В этой связи сегодняшнее опубликование в Вашингтоне официального заявления на эту тему новостью ни для кого не стало.

Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому «делу Скрипалей», расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений. По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится. Зато от Москвы требуют «чистосердечного признания» и предоставления безусловного доступа к химическим объектам.

Все озвученные обвинения эфемерны, при этом введенные сегодня рестрикции вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие. В их числе – прекращение программ техсодействия, запрет на продажу России товаров военного назначения, прекращение финансирования российских военных программ, приостановка предоставления нам государственных кредитов и финансовой помощи, приостановка выдачи Министерством торговли США лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения для российских компаний с госучастием или госфинансированием. Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации) лишь подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей.

Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия. В отличие от США, Россия остается приверженной своим обязательствам – военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами.

Подобными шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам.

Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам.